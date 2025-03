अमेरिकी का वीजा लगने के बाद भी स्क्रीनिंग रहेगी जारी, भारत के अप्रवासी चिंतित क्यों हैं?

आप भी अमेरिका जाना चाहते हैं? अगर हां तो आपके लिए एक बड़ी खबर है. अब अमेरिका के लिए आपका वीजा इश्यू होने के बाद भी जांच रुकेगी नहीं. अपने पहले से ही सख्त इमिग्रेशन नियमों को और सख्त करते हुए ट्रंप सरकार ने अपने आधिकारिक एक्स अकांउट से इस बात की पुष्टि की है कि वीजा जारी होने के बाद वीजा स्क्रीनिंग बंद नहीं होती है.

U.S. visa screening does not stop after a visa is issued. We continuously check visa holders to ensure they follow all U.S. laws and immigration rules – and we will revoke their visas and deport them if they don't. pic.twitter.com/aZsnUTnXGP