VIDEO: एयरपोर्ट पर लकड़ी की तलवारें लहराते जेडी वेंस के बच्चों की 'ननिहाल' आने की खुशी तो देखिए

अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस चार दिन की यात्रा पर भारत (US Vice President JD Vance India Visit) आ रहे हैं. सोमवार सुबह 10 बजे वह पालम हवाई अड्डे पहुंचेंगे. जेडी वेंस अकेले नहीं बल्कि अपनी पत्नी उषा वेंस और तीन बच्चों के साथ भारत आ रहे हैं. रोम एयरपोर्ट से उनका एक वीडियो सामने आया है, जिसमें अमेरिकी उपराष्ट्रपति के छोटे-छोटे बच्चे खुश (JS Vance Wife And Kids) दिखाई दिए. उनके बच्चों का हाल बिल्कुल वैसा ही दिखा जैसे दूसरे बच्चों का ननिहाल जाने पर होता है. आखिरकार भारत जेडी वेंस के बच्चों का ननिहाल जो है. उनकी पत्नी उषा वेंस आंध्र प्रदेश की रहने वाली हैं. भले ही उनका परिवार अमेरिका में रहता है लेकिन उनका पैतृक गांव आंध्र में ही है. वीडियो में वेंस के दोनों बेटे इवान और विवेक हाथों में लकड़ी की तलवारें लहराते दिखाई दिए.

#WATCH | US Vice President JD Vance, Second Lady Usha Vance and their children emplane for India, from Rome



US Vice President JD Vance will be on his first official visit to India from 21 to 24 April. During his visit, he will meet PM Modi.



(Source - US Network Pool via… pic.twitter.com/3WIDvzkUpy