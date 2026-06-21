ईरान-अमेरिका डील के लिए जेडी वेंस स्विट्जरलैंड रवाना, ट्रंप बोले- होर्मुज में कभी टोल नहीं लगेगा

अमेरिका और ईरान के बीच समझौता पटरी से उतरता दिख रहा है. तेहरान ने एक बार फिर से होर्मुज स्ट्रेट को बंद कर दिया है. ईरान का कहना है कि इजरायल अब भी लेबनान पर हमला जारी रखे हुए है. इस वजह से डील की शर्ते लागू नहीं हो रही है और होर्मुज दोबारा बंद किया जा रहा है.
इस बीच अमेरिका राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि अगले 60 दिनों के सीजफायर के दौरान होर्मुज में कोई टोल नहीं होगा. ट्रंप ने लिखा, "सीज़फायर पीरियड के दौरान 60 दिनों तक होर्मुज स्ट्रेट में कोई टोल नहीं लगेगा और 60 दिन का समय खत्म होने के बाद भी कोई टोल नहीं लगेगा. जब तक कि डील पूरी न होने पर मिडिल ईस्ट के देशों को गार्जियन एंजेल के तौर पर दी गई सेवाओं के लिए जो पहले, अभी और भविष्य में खर्चों की भरपाई के लिए हैं. यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की तरफ से और उसके लिए टोल न लगाए जाएं."
इजरायल ने अड़ाया टांग
ट्रंप के इस बयान के बाद ईरान और अमेरिका के बीच शांति वार्ता खटाई में पड़ती दिख रही है. दोनों देशों के बीच हाल ही में समझौते पर दस्तखत किए गए थे. लेकिन इसकी औपचारिक सेरेमनी शुक्रवार (19 जून 2026) को स्विट्जरलैंड में होनी थी. लेकिन इजरायल लेबनान की लड़ाई के वजह से इसमें बाधा आ गई.
.@VP departs for Switzerland: "I'm looking forward to starting the technical talks with the Iranians, the Pakistanis, and the Qataris... We're going to hopefully make progress on the nuclear issue, make progress on the Lebanon ceasefire issue — those are the two big things that I… pic.twitter.com/4VXp0ANgJU— Rapid Response 47 (@RapidResponse47) June 20, 2026
जेडी वेंस स्विट्जरलैंड रवाना
शुक्रवार को सरेमनी टलने के बाद अब रविवार (21 जून 2026) को अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ईरानियों के साथ तकनीकी वार्ता में भाग लेने के लिए स्विट्जरलैंड के लिए रवाना हुए हैं. उन्होंने एक्स पर पोस्ट में लिखा, "मैं ईरानियों, पाकिस्तानियों और कतरियों के साथ तकनीकी वार्ता शुरू करने के लिए उत्सुक हूं. हम उम्मीद करते हैं कि परमाणु मुद्दे पर प्रगति करेंगे, लेबनान युद्ध विराम के मुद्दे पर प्रगति करेंगे. ये दो बड़ी चीजें हैं जिन पर मुझे लगता है कि हम ध्यान केंद्रित करने जा रहे हैं."
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