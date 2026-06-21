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ईरान-अमेरिका डील के लिए जेडी वेंस स्विट्जरलैंड रवाना, ट्रंप बोले- होर्मुज में कभी टोल नहीं लगेगा

ईरान ने होर्मुज जलडमरूमध्य को फिर से बंद कर दिया है. इसके पीछे लेबनान में इजरायली हमलों और युद्ध खत्म ना कर पाने के कारण अमेरिका की बदनीयती और अपने वादों को साफ तौर पर तोड़ने का हवाला दिया गया.

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ईरान-अमेरिका डील के लिए जेडी वेंस स्विट्जरलैंड रवाना, ट्रंप बोले- होर्मुज में कभी टोल नहीं लगेगा
जेडी वेंस ईरान से बातचीत के लिए रवाना हो चुके हैं.

अमेरिका और ईरान के बीच समझौता पटरी से उतरता दिख रहा है. तेहरान ने एक बार फिर से होर्मुज स्ट्रेट को बंद कर दिया है. ईरान का कहना है कि इजरायल अब भी लेबनान पर हमला जारी रखे हुए है. इस वजह से डील की शर्ते लागू नहीं हो रही है और होर्मुज दोबारा बंद किया जा रहा है. 

इस बीच अमेरिका राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि अगले 60 दिनों के सीजफायर के दौरान होर्मुज में कोई टोल नहीं होगा. ट्रंप ने लिखा, "सीज़फायर पीरियड के दौरान 60 दिनों तक होर्मुज स्ट्रेट में कोई टोल नहीं लगेगा और 60 दिन का समय खत्म होने के बाद भी कोई टोल नहीं लगेगा. जब तक कि डील पूरी न होने पर मिडिल ईस्ट के देशों को गार्जियन एंजेल के तौर पर दी गई सेवाओं के लिए जो पहले, अभी और भविष्य में खर्चों की भरपाई के लिए हैं. यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की तरफ से और उसके लिए टोल न लगाए जाएं."

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इजरायल ने अड़ाया टांग

ट्रंप के इस बयान के बाद ईरान और अमेरिका के बीच शांति वार्ता खटाई में पड़ती दिख रही है. दोनों देशों के बीच हाल ही में समझौते पर दस्तखत किए गए थे. लेकिन इसकी औपचारिक सेरेमनी शुक्रवार (19 जून 2026) को स्विट्जरलैंड में होनी थी. लेकिन इजरायल लेबनान की लड़ाई के वजह से इसमें बाधा आ गई.

जेडी वेंस स्विट्जरलैंड रवाना

 शुक्रवार को सरेमनी टलने के बाद अब रविवार (21 जून 2026) को अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ईरानियों के साथ तकनीकी वार्ता में भाग लेने के लिए स्विट्जरलैंड के लिए रवाना हुए हैं. उन्होंने एक्स पर पोस्ट में लिखा, "मैं ईरानियों, पाकिस्तानियों और कतरियों के साथ तकनीकी वार्ता शुरू करने के लिए उत्सुक हूं. हम उम्मीद करते हैं कि परमाणु मुद्दे पर प्रगति करेंगे, लेबनान युद्ध विराम के मुद्दे पर प्रगति करेंगे. ये दो बड़ी चीजें हैं जिन पर मुझे लगता है कि हम ध्यान केंद्रित करने जा रहे हैं."

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चंदन सिंह राजपूत
Senior Sub Editor
चंदन सिंह राजपूत एनडीटीवी हिंदी में बतौर सीनियर सब एडिटर कार्यरत हैं. डिजिटल मीडिया में करीब 5 साल का अनुभव है. एनडीटीवी से पहले बीबीसी हिंदी, क्विंट... और पढ़ें
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