US Election 2024: एक कॉमेडियन जो डोनल्ड ट्रंप के लिए बन सकता है परेशानी, जानें क्या है मामला

अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव में आजकल एक स्टैंडअप कॉमेडियन की चर्चा है. चर्चा भी इतनी तेज है कि वो नतीजों पर असर डाल सकती है. इसका असर रिपब्लिकन उम्मीदवार डोनल्ड ट्रंप की संभावनाओं पर पड़ सकता है. कॉमेडियन टोनी हिंचक्लिफ ने रविवार को ट्रंप के समर्थन में आयोजित एक रैली में एक जोक सुना दिया. इसमें उसने प्यूर्टो रिको को समुद्र में तैरता कूड़े का एक टापू बता दिया था.प्यूर्टो रिको कैरेबियाई सागर में स्थित अमेरिकी स्वामित्व वाला एक द्वीप है.हिंचक्लिफ के जोक के बाद लोग उन्हें ट्रोल कर रहे हैं.

रविवार को न्यूयॉर्क में रिपब्लिकन पार्टी के राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप के समर्थन में एक रैली आयोजित की गई थी. इसमें कॉमेडियन टोनी हिंचक्लिफ भी शामिल हुए. इस दौरान उन्होंने प्यूर्टो रिको को 'समुद्र में तैरता कूड़े का एक टापू' बता दिया था.उनका यह जोक इंटरनेट पर वायरल हो गया. इसके बाद से नेटीजन इस जोक को लेकर नाराजगी दिखा रहे हैं.

अब हालत यह है कि रिपब्लिकन पार्टी के साथ-साथ डेमोक्रेटिक पार्टी के नेता भी इस जोक से पीछा छुड़ाते हुए नजर आ रहे हैं. हिंचक्लिफ की आलोचना करने वालों में प्यूर्टो रिको निवासी जेनिफर लोपेज और रिकी मार्टिन स्टार भी शामिल हैं.

These people have no sense of humor. Wild that a vice presidential candidate would take time out of his “busy schedule” to analyze a joke taken out of context to make it seem racist. I love Puerto Rico and vacation there. I made fun of everyone…watch the whole set. I'm a… https://t.co/VFxHRcdv5k