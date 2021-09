बाइडेन ने कहा, 'धन्‍यवाद बोरिस और .... मैं इस ऑस्‍ट्रेलियाई शख्‍स को धन्‍यवाद देना चाहूंगा. बहुत-बहुत धन्‍यवाद दोस्‍त. हम इसकी सराहना करते है श्रीमान प्रधानमंत्री (Thank you, Boris and... and I want to thank that fellow Down Under. Thank you very much, pal. Appreciate it, Mr Prime Minister)' ऑस्‍ट्रेलिया के मीडिया में बाइडेन की यह 'भूल' सुखियों में रही. Cairns Post ने हैडलाइन में चलाई, 'शुक्रिया दोस्‍त, बाइडेन लगात हैमॉरिसन का नाम भूल गए (Thanks pal': Biden appears to forget Morrison's name)'. सिडनी मॉर्निग हेरल्‍ड ने अपने विश्‍लेषण में लिखा, 'डिफेंस डील की वह शानदार शुरुआत नहीं हो पाई जैसी कि मॉरिसन उम्‍मीद कर रहे थे. निश्चित रूप से जब जो बाइडेन अहम क्षणों में उनका (ऑस्‍ट्रेलियाई पीएम का) नाम भूल गए. '

सिडनी के डेली टेलीग्राफ में जेम्‍स मोरो के विश्‍लेषण में लिखा गया है कि यह असमंजस भरे क्षण इस अहम डील के महत्‍व को कम नहीं कर सकते. यह डील ऐसे समय हुई है जब एशिया प्रशांत क्षेत्र में चीनी सेना अपना प्रभाव बढ़ा रही है.गौरतलब है कि अफगानिस्‍तान मामले में बाइडेन को इस समय अपने मुल्‍क में काफी आलोचना का सामना करना पड़ा रहा है लेकिन बाइडेन ने अफगानिस्तान से अमेरिकी सेनाओं की वापसी के फैसले का जोरदार तरीके से बचाव किया है. अमेरिकी सेनाएं 20 साल लंबे सैन्य अभियान के बाद अफगानिस्तान की सरजमीं छोड़ चुकी हैं. ये अमेरिकी इतिहास का सबसे लंबा और सबसे खर्चीला युद्ध रहा है.

