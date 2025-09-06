अमेरिकी राष्‍ट्रपति डोनाल्‍ड ट्रंप ने यूरोपियन यूनियन (ईयू) पर और ज्‍यादा ट्रैफिक लगाने की धमकी दी है. ईयू की तरफ से गूगल पर नियमों का उल्‍लंघन करने की वजह से 3.47 अरब डॉलर या 2.95 अरब यूरो का जुर्माना लगाया गया है. ईयू ने गूगल पर मोनोपॉली कानूनों के उल्‍लंघन का आरोप लगाया है. ईयू के इस फैसले के तुरंत ही बात ट्रंप ने ट्रूथ सोशल पर टैरिफ की धमकी दी है.

'तो होना पड़ेगा मजबूर'

ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया प्‍लेटफॉर्म पर लिखा, 'अमेरिकी कंपनी पर 3.5 अरब डॉलर के जुर्माने के साथ यूरोप ने आज फिर एक महान अमेरिकी कंपनी को निशाना बनाया, वह रकम प्रभावी तरीके से छीन ली गई है जो अमेरिकी निवेश या फिर नौकरियों के लिए जाता. यह बहुत गलत है और अमेरिका के टैक्‍सपेयर्स इसे बर्दाश्‍त नहीं करेंगे.' ट्रंप ने आगे कहा, 'जैसा कि मैंने पहले कहा है, मेरा प्रशासन इन भेदभावपूर्ण कार्रवाइयों को बर्दाश्त नहीं करेगा. मुझे इन टैक्‍सपेयिंग अमेरिकी कंपनियों पर लगाए जा रहे गलत जुर्माने को रद्द करने के लिए धारा 301 के तहत कर्रवाई के लिए मजबूर होना पड़ेगा.'

यूरोपियन यूनियन ने शुक्रवार को गूगल पर करीब 3.5 अरब डॉलर का जुर्माना लगाने की घोषणा की है. ईयू का आरोप है कि गूगल ने अपने विज्ञापन एक्सचेंजों को प्रतिद्वंद्वियों पर प्रतिस्पर्धात्मक लाभ देकर अपने बाजार प्रभुत्व का दुरुपयोग किया. ईयू ने गूगल को इन प्रथाओं को रोकने का भी आदेश दिया है. यह चौथी बार है जब ब्रसेल्स ने किसी प्रतिस्पर्धा-विरोधी मामले में कंपनी पर अरबों यूरो का जुर्माना लगाया है.

गूगल ने किया दुरुपयोग

यूरोपियन यूनियन की शीर्ष प्रतिस्पर्धा-विरोधी नियामक, टेरेसा रिबेरा ने एक बयान में कहा, 'आज का फैसला बताता है कि गूगल ने विज्ञापन तकनीक में अपनी प्रमुख स्थिति का दुरुपयोग किया है, जिससे प्रकाशकों, विज्ञापनदाताओं और उपभोक्ताओं को नुकसान हुआ है.' गूगल ने इस फैसले के खिलाफ अपील करने का मन बनाया है. यूरोपियन यू‍नियन और ट्रंप प्रशासन के बीच व्यापार वार्ता के दौरान यूरोपीय संघ द्वारा डिजिटल नियमों को लागू करने का मुद्दा नियमित रूप से उठता रहा.

बढ़ सकती हैं यूरोप की मुश्किलें

ईयू ने शुक्रवार को घोषणा की कि गूगल को अपने आकर्षक विज्ञापन तकनीक व्यवसाय में प्रतिस्पर्धा-विरोधी गतिविधियों के लिए 3.45 अरब डॉलर का जुर्माना देना होगा. ट्रंप ने कहा, 'गूगल ने पहले भी झूठे दावों और आरोपों के रूप में कुल 16.5 बिलियन डॉलर में 13 बिलियन डॉलर का भुगतान किया है.' ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रुथ सोशल पर पोस्ट किया, 'यह कितना पागलपन है? यूरोपीय संघ को अमेरिकी कंपनियों के खिलाफ इस व्यवहार को तुरंत रोकना चाहिए.' अमेरिकी जांच यूरोपीय संघ के लिए एक बड़ा झटका साबित हो सकती है, जिसने इस गर्मी में अमेरिका के साथ एक कठिन लेकिन विवादास्पद व्यापार ढांचा तैयार किया था.