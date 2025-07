देखते-देखते बाढ़ में बहा घर... अमेरिका के न्यू मैक्सिको में 'जल-प्रलय' से तबाही, टेक्सास में 109 मरे

अमेरिका इस समय जल-प्रलय से जूझ रहा है. जहां एक तरफ अमेरिका के टेक्सास में बचावकर्मी पिछले सप्ताह अचानक आई विनाशकारी बाढ़ (फ्लैश फ्लड) के बाद जीवित बचे लोगों की तलाश कर रहे हैं, वहीं न्यू मैक्सिको के एक पहाड़ी शहर में भी भारी बारिश के बाद मंगलवार को खतरनाक बाढ़ आ गई. यहां पानी के कई घर बहते भई दिखें. अमेरिकी राष्ट्रीय मौसम सेवा ने न्यू मैक्सिको के सबसे बड़े शहर अल्बुकर्क के दक्षिण में बसे एक छोटे से इलाके रुइदोसो में अचानक बाढ़ की आपात स्थिति घोषित कर दी है.

रुइदोसो के मेयर लिन क्रॉफर्ड के अनुसार, बाढ़ में बह गए या क्षतिग्रस्त हुए घरों में गैस रिसाव की खबरें हैं. अचानक आए बाढ़ के पानी में कई लोग फंस गए हैं. मेयर क्रॉफर्ड ने कहा कि क्षेत्र में दो दर्जन से अधिक जगह रेस्क्यू ऑपरेशन चालू किए गए.

BREAKING 🚨 MASSIVE flooding is now currently unfolding in Ruidoso, New Mexico. It is sweeping structures away in seconds



Please pray for them 🙏



pic.twitter.com/YjFBOuLFJO