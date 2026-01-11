अमेरिका अंधाधुंध फायरिंग से फिर दहला, मिसिसिपी में मास शूटिंग में 6 लोगों की मौत

अमेरिका एक बार फिर अंधाधुंध फायरिंग से शनिवार को दहल उठा. मिसिसिपी में 6 लोगों की गोली मारकर हत्या करने वाले हमलावर को हिरासत में ले लिया गया. स्थानीय समाचार एजेंसियों और पुलिस के अनुसार, हमलावर ने शुक्रवार देर रात गोलियां बरसाकर लोगों की जान ले ली थी. एनबीसी न्यूज से जुड़े डब्ल्यूटीवीए के मुताबिक, संदिग्ध ने तीन अलग-अलग जगहों पर गोलियां बरसाई थीं.

संदिग्ध की मंशा और उसकी पहचान उजागर नहीं

क्ले काउंटी के शेरिफ एडी स्कॉट ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा, 'संदिग्ध हिरासत में है, और अब वह हमारी कम्युनिटी के लिए कोई खतरा नहीं है.' रॉयटर्स के अनुसार, उनकी पोस्ट में मरने वालों की संख्या का कोई खास आंकड़ा नहीं दिया गया, लेकिन डब्ल्यूटीवीए ने कहा कि छह लोग मारे गए. स्कॉट ने फेसबुक पर लिखा, 'मैं आपसे गुजारिश करता हूं कि आप हमारे पीड़ितों और उनके परिवारों को अपनी दुआओं में शामिल करें.' पकड़े गए संदिग्ध की मंशा और उसकी पहचान को लेकर पुलिस और संबंधित अधिकारियों ने कोई जानकारी साझा नहीं की.

मिसिसिपी की आबादी 20 हजार

उत्तर-पूर्वी मिसिसिपी में मौजूद क्ले काउंटी की आबादी करीब 20,000 है. क्ले काउंटी अमेरिकी राज्य मिसिसिपी में एक काउंटी (कस्बा) है. संयुक्त राज्य अमेरिका की 2020 में की गई जनगणना के अनुसार इसकी जनसंख्या 18,636 थी. इसका नाम अमेरिकी राजनेता हेनरी क्ले, केंटुकी से संयुक्त राज्य सीनेट के सदस्य और 19वीं शताब्दी में संयुक्त राज्य अमेरिका के सचिव के सम्मान में रखा गया है.

ये भी पढ़ें :- 'जल्द जिहाद करूंगा', न्यू ईयर पर US को दहलाने की थी साजिश, ISIS से प्रभावित युवक के बारे में क्या पता चला?

अमेरिका के मिसिसिपी में 10 अक्टूबर 2025 में भी गोलीबारी की घटना हुई थी. तब देर रात एक हाईस्कूल में फुटबॉल मैच के ठीक बाद भीषण गोलीबारी हुई थी. इस फायरिंग में 4 लोगों की मौत हो गई थी, जबकि 12 लोग घायल हो गए थे. ये घटना लीलैंड शहर में हुई थी जो राज्य की राजधानी जैक्सन से लगभग 190 किलोमीटर उत्तर-पूर्व में स्थित है.