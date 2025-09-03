'तो अमेरिका को टैरिफ वापस लेना पड़ सकता है', अब ट्रंप ने खुद कह दिया, जाएंगे सुप्रीम कोर्ट

Trump may roll back Tariffs: अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप (Donald Trump) ने सोमवार को व्हाइट हाउस में और एक रेडियो शो में इंटरव्‍यू के दौरान टैरिफ, विदेश नीति, स्‍कूल शूटिंग, स्वास्‍थ्य से जुड़े कयासों समेत कई मुद्दों पर चर्चा की. टैरिफ को लेकर चर्चा महत्‍वपूर्ण रही. इस दौरान ट्रंप ने दोहराया कि ग्‍लोबल टैरिफ 'आर्थिक आपातकाल' की तरह हैं और अमेरिका को इस पर स्‍पष्‍ट निर्णय लेना होगा. उन्‍होंने कहा कि अपील्‍स कोर्ट ने उनके टैरिफ लगाए जाने के खिलाफ फैसला सुनाया है, लेकिन वो इस फैसले के खिलाफ सीधे सुप्रीम कोर्ट जाएंगे.

उन्‍होंने कहा, 'वो सुप्रीम कोर्ट जाएंगे और 'एक्सपेडाइटेड रूलिंग' की मांग करेंगे. एक्सपेडाइटेड रूलिंग का मतलब यहां शीघ्र कार्रवाई यानी जल्‍दी सुनवाई से है.

'...तो टैरिफ वापस लेने पड़ सकते हैं'

ट्रंप ने साफ कहा कि अगर वो सुप्रीम कोर्ट में यह अपील हार गए तो उन्‍हें टैरिफ वापस लेन पड़ सकता है. और ऐसा हुआ तो यह अमेरिकी अर्थव्यवस्था के लिए 'डिजास्टर' होगा. उन्होंने भारत, चीन और ब्राजील पर आरोप लगाया कि ये देश अमेरिका को टैरिफ से मार रहे हैं.'

विदेश नीति पर ट्रंप ने कहा कि अमेरिका यूक्रेन के लोगों की मदद करने के लिए कुछ कदम उठाएगा. रूस-चीन रिश्तों को लेकर पूछे गए सवाल पर उन्होंने कहा कि उन्हें चिंता नहीं है, क्योंकि रूस-चीन कभी अमेरिका पर मिलिट्री इस्तेमाल नहीं करेंगे.' साथ ही, व्लादिमीर पुतिन से मुलाकात को लेकर उन्होंने कहा कि अगर अलास्का समिट से कुछ न निकला तो वह अपने रुख पर पुनर्विचार करेंगे.

स्‍पेस कमांड शिफ्ट किया जाएगा

घरेलू स्तर पर ट्रंप ने कई नए कदमों का संकेत दिया. उन्होंने ऐलान किया कि अमेरिकी स्पेस कमांड को कोलोराडो से अलाबामा शिफ्ट किया जाएगा. इसके अलावा, उन्होंने शिकागो और बाल्टीमोर जैसे शहरों में फेडरल इंटरवेंशन का इशारा करते हुए कहा कि यह होने वाला है.' शिकागो को उन्होंने 'हेल होल' करार दिया. उन्होंने ड्रग्स और दूसरे खतरों के लिए वेनेजुएला को जिम्मेदार बताया.

स्‍कूलों में फायरिंग की घटनाओं पर चिंता

घरेलू चुनौतियों की सूची में स्कूल शूटिंग और हाउसिंग इमरजेंसी भी शामिल रही. ट्रंप ने कहा कि अमेरिका के सामने स्कूल शूटिंग एक 'बड़ी समस्या' है और हाउसिंग संकट से निपटने के लिए वह फेडरल रिजर्व से थोड़ी मदद चाहेंगे. उन्होंने 'धार्मिक स्वतंत्रता पर एक बड़ा प्लान' जल्द लाने का भी ऐलान किया.

क्‍या इस्‍तीफा देने वाले हैं ट्रंप?

इस बीच, उनकी सेहत को लेकर चल रही अफवाहों पर भी ट्रंप ने टिप्पणी की. सोशल मीडिया पर पिछले हफ्ते #WhereIsTrump ट्रेंड कर रहा था. अफवाहें थीं कि 79 वर्षीय ट्रंप बीमार हैं और इस्तीफा देने की सोच रहे हैं. इस पर उन्होंने कहा, 'मैं वीकेंड पर बहुत एक्टिव था और यह सब फेक न्यूज है.'