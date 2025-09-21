विज्ञापन
विशेष लिंक

वन टाइम पेमेंट, पुराने वीजा धारकों पर नहीं होगा लागू... व्हाइट हाउज ने H1-B वीजा पर लागू हुई फीस पर कही ये बात

कैरोलाइन लेविट ने ट्विटर पर एक पोस्ट में कहा कि जिन लोगों के पास वर्तमान में H-1B वीजा है, या जो H-1B वीजा धारक हैं, उन्हें 1,00,000 डॉलर की फीस का भुगतान नहीं करना है. ये वीजा धाकर सामान्य तरह से अमेरिका में आ सकते हैं या फिर अमेरिका से जा सकते हैं.

Read Time: 2 mins
Share
वन टाइम पेमेंट, पुराने वीजा धारकों पर नहीं होगा लागू... व्हाइट हाउज ने H1-B वीजा पर लागू हुई फीस पर कही ये बात
फाइल फोटो
  • अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने H-1B वीजा के लिए एक नई भारी भरकम वन टाइम फीस की घोषणा की है
  • H-1B वीजा की नई फीस एक लाख डॉलर तय की गई है जो केवल नए आवेदनकर्ताओं पर लागू होगी
  • व्हाइट हाउस प्रेस सेक्रेटरी ने स्पष्ट किया कि मौजूदा वीजाधारकों को नई फीस नहीं देनी होगी
क्या हमारी AI समरी आपके लिए उपयोगी रही?
हमें बताएं।
अन्य न्यूज़ ब्रीफ
नई दिल्ली:

अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने H-1B वीजा पर भारी भरकम फीस का ऐलान किया है. इसके बाद अब H-1B वीजा की नई फीस 1,00,000 डॉलर यानी कि 88 लाख रुपय हो गी है. इसके बाद व्हाइट हाउस प्रेस सेक्रेटरी कैरोलाइन लेविट ने स्पष्टिकरण दिया कि यह H-1B वीजा की सालाना नहीं बल्कि वन टाइम फीस है जो केवल नए पिटीशन पर ही लागू होगी. 

उन्होंने ट्विटर पर एक पोस्ट में कहा कि जिन लोगों के पास वर्तमान में H-1B वीजा है, या जो H-1B वीजा धारक हैं, उन्हें 1,00,000 डॉलर की फीस का भुगतान नहीं करना है. ये वीजा धाकर सामान्य तरह से अमेरिका में आ सकते हैं या फिर अमेरिका से जा सकते हैं. लागू किया गया नया आदेश केवल नए आवेदन और अभी चल रही लॉटरी सिस्टम पर ही लागू होगा, न कि वीजा के रेन्यूअल या फिर मौजूदा धारकों पर. 

इसके साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि जो लोग अभी भारत जा रहे हैं या फिर वापस आने वाले हैं, उन्हें परेशान होने या फिर जल्दबाजी करने की या 1,00,000 डॉलर की फीस देने की जरूरत नहीं है. यह फीस केवल नए वीजा धारकों के लिए लागू होगी. 

भारतीय दूतावास ने जारी किया हेल्पलाइन नंबर

इसी बीच ऐलान के कारण हुए पैनिक को कम करने के लिए अमेरिका में स्थित भारतीय दूतावात ने आपातकालीन सहायता के लिए एक हेल्पलाइन नंबर जारी किया है. +1-202-550-9931 इस नंबर पर लोग व्हॉट्सएप कर सकते हैं और H-1B वीजा के संबंध में जानकारी ले सकते हैं. ये हेल्पलाइन नंबर सिर्फ भारतीय नागरिकों के इमरजेंसी मामलों में मदद के लिए जारी किया गया है.

(हेडलाइन के अलावा, इस खबर को एनडीटीवी टीम ने संपादित नहीं किया है, यह सिंडीकेट फीड से सीधे प्रकाशित की गई है।)
पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
H-1B Visa Policy Change 2025, H-1B Visa Fees, One Time Payment, White House
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com