वन टाइम पेमेंट, पुराने वीजा धारकों पर नहीं होगा लागू... व्हाइट हाउज ने H1-B वीजा पर लागू हुई फीस पर कही ये बात

अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने H-1B वीजा पर भारी भरकम फीस का ऐलान किया है. इसके बाद अब H-1B वीजा की नई फीस 1,00,000 डॉलर यानी कि 88 लाख रुपय हो गी है. इसके बाद व्हाइट हाउस प्रेस सेक्रेटरी कैरोलाइन लेविट ने स्पष्टिकरण दिया कि यह H-1B वीजा की सालाना नहीं बल्कि वन टाइम फीस है जो केवल नए पिटीशन पर ही लागू होगी.

उन्होंने ट्विटर पर एक पोस्ट में कहा कि जिन लोगों के पास वर्तमान में H-1B वीजा है, या जो H-1B वीजा धारक हैं, उन्हें 1,00,000 डॉलर की फीस का भुगतान नहीं करना है. ये वीजा धाकर सामान्य तरह से अमेरिका में आ सकते हैं या फिर अमेरिका से जा सकते हैं. लागू किया गया नया आदेश केवल नए आवेदन और अभी चल रही लॉटरी सिस्टम पर ही लागू होगा, न कि वीजा के रेन्यूअल या फिर मौजूदा धारकों पर.

To be clear:



1.) This is NOT an annual fee. It's a one-time fee that applies only to the petition.



2.) Those who already hold H-1B visas and are currently outside of the country right now will NOT be charged $100,000 to re-enter.



H-1B visa holders can leave and re-enter the… — Karoline Leavitt (@PressSec) September 20, 2025

इसके साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि जो लोग अभी भारत जा रहे हैं या फिर वापस आने वाले हैं, उन्हें परेशान होने या फिर जल्दबाजी करने की या 1,00,000 डॉलर की फीस देने की जरूरत नहीं है. यह फीस केवल नए वीजा धारकों के लिए लागू होगी.

भारतीय दूतावास ने जारी किया हेल्पलाइन नंबर

इसी बीच ऐलान के कारण हुए पैनिक को कम करने के लिए अमेरिका में स्थित भारतीय दूतावात ने आपातकालीन सहायता के लिए एक हेल्पलाइन नंबर जारी किया है. +1-202-550-9931 इस नंबर पर लोग व्हॉट्सएप कर सकते हैं और H-1B वीजा के संबंध में जानकारी ले सकते हैं. ये हेल्पलाइन नंबर सिर्फ भारतीय नागरिकों के इमरजेंसी मामलों में मदद के लिए जारी किया गया है.