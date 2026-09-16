अब जानवरों से भी संबंध बनाने वाला बन सकता है FBI एजेंट! अमेरिका में ट्रंप सरकार के फैसले ने चौंकाया

अमेरिका में जब से डोनाल्ड ट्रंप की दोबारा सरकार बनी है, हर दूसरे दिन ऐसे फैसले लिए जाते हैं जो पूरी दुनिया को चौंका देते हैं. यहां तक कि उनकी पार्टी के सांसद भी हैरान रह जाते हैं कि यह क्या ऐलान कर दिया गया. अमेरिका में अबतक यह नियम था कि बीस्टियलिटी यानी जानवरों के साथ यौन संबंध बनाने वाले लोगों को जांच एजेंसी FBI का एजेंट नहीं बनाया जाएगा. लेकिन अब इस बैन को हटा दिया गया है और ट्रंप सरकार अपने इस फैसले का बचाव भी कर रही है.

FBI डायरेक्टर काश पटेल ने मंगलवार को ब्यूरो में भर्ती के नियमों में किए गए बदलाव का बचाव किया. इन बदलावों के बाद जानवरों के साथ यौन संबंध बनाने और वेश्यावृत्ति (प्रॉस्टिट्यूशन) से जुड़े पुराने मामलों में कुछ उम्मीदवारों को सिर्फ इसी वजह से नौकरी के लिए अपने आप अयोग्य नहीं माना जाएगा.

ट्रंप सरकार क्या तर्क दे रही?

FBI डायरेक्टर काश पटेल ने अमेरिकी संसद को बताया कि यह बदलाव इसलिए किया गया, ताकि जबरदस्ती इस तरह के काम में धकेले गए पीड़ितों को नौकरी से जुड़ा मौका सिर्फ उनके पुराने अनुभव के कारण न खोना पड़े. अमेरिकी सीनेट (राज्यसभा की तरह) की न्यायपालिका समिति की निगरानी बैठक में पटेल ने कहा कि इन बदलावों का मतलब नियमों को कमजोर करना नहीं है. इसका मकसद यह है कि FBI हर मामले की पूरी स्थिति और परिस्थितियों को देखकर अलग-अलग फैसला कर सके.

भर्ती नियमों में चुपचाप किया गया बदलाव

FBI ने इस साल की शुरुआत में चुपचाप नए दिशा-निर्देश जारी किए थे. इनमें प्रॉस्टिट्यूशन में पहले शामिल रहे उम्मीदवारों को नौकरी देने पर लगी पूरी तरह की रोक हटा दी गई थी. अब कुछ मामलों में यह देखा जाएगा कि उम्मीदवार किन परिस्थितियों में उस काम में शामिल हुआ था. जानवरों के साथ यौन संबंध बनाने के मामलों में भी इसी तरह का बदलाव किया गया.

जब पटेल से इन बदलावों के बारे में सवाल पूछा गया, तो उन्होंने कहा कि इसका मकसद यह सुनिश्चित करना था कि पीड़ितों को नौकरी के मौके से अपने आप बाहर न कर दिया जाए. पटेल ने कहा, "हम बीस्टियलिटी के पीड़ितों और मानव तस्करी के शिकार लोगों को सजा नहीं देना चाहते थे. हम यह नहीं चाहते थे कि सिर्फ इस वजह से FBI में नौकरी के लिए विचार करने से आपको अपने आप अयोग्य कर दिया जाए."

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