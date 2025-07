बेटे को भूत बता मार डाला… आरोपी मां सिंडी सिंह FBI की 10 मोस्ट वांटेड लिस्ट में शामिल, भारत से कनेक्शन

अमेरिकी नागरिक सिंडी रोड्रिग्ज सिंह, जिसका भारत और मैक्सिको दोनों से संबंध है, उसे अमेरिकी जांच एजेंसी FBI ने अपने 10 मोस्ट वांटेड अपराधियों की लिस्ट में शामिल कर लिया है. सिंडी रोड्रिग्ज सिंह पर अपने 6 साल के बेटे की हत्या का आरोप है. FBI ने इस 40 वर्षीय महिला के बारे में जानकारी देने के लिए इनाम को 25,000 डॉलर से बढ़ाकर 250,000 डॉलर कर दिया है. यह भारतीय मुद्रा में 2 करोड़ से भी अधिक होता है. सिंडी सिंह पर 2023 में अपने बेटे नोएल अल्वारेज की हत्या का आरोप लगाया गया था.

सिंडी सिंह को आखिरी बार 22 मार्च, 2023 को टेक्सास में देखा गया था, जब वह, अपने पति अर्शदीप सिंह और छह बच्चों के साथ भारत जाने वाली एक इंटरनेशनल फ्लाइट में सवार हुई थी. अधिकारियों ने कहा कि जब परिवार अमेरिका से निकल रहा था तब 6 साल का नोएल परिवार के साथ मौजूद नहीं था और वह फ्लाइट में नहीं चढ़ा था. अर्शदीप नोएल का बायोलॉजिकल पिता नहीं था.

The FBI is offering a reward of up to $250,000 for information leading to the arrest of Cindy Rodriguez Singh. Calls can be made to 1-800-CALL-FBI or to FBI Dallas at 972-559-5000. Tips can also be submitted digitally at https://t.co/gEDOPVZKar. https://t.co/gxbmUuCAPI pic.twitter.com/oHfjnz2HsI