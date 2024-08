पेरिस ओलंपिक स्टार यूसूफ डिकेच और एलन मस्क में हुई क्या बातचीत? जिसकी दुनिया हो गई फैन

इन दिनों पूरी दुनिया पर पेरिस ओलंपिक का खुमार चढ़ा है. पेरिस में आयोजित हो रहे ओलंपिक में अब तक कई खिलाड़ियों ने अपनी शानदार कामयाबी का लोहा मनवाया. ओलंपिक में खिलाड़ी पूरी जी-जान लगा देते हैं. अब तक यूं तो इस ओलंपिक में कई खिलाड़ियों ने सफलता की नई इबारत लिखी. लेकिन इस ओलंपिक में अभी तक सारी वाहवाही लूट ले गए, तुर्किए के युसूफ डिकेच. जिन्होंने ऐसा निशाना साधा कि दुनिया उनकी कायल हो गई. अब युसूफ डिकेच ने एक्स पर भी ऐसी दस्तक दी कि इंटरनेट की दुनिया भी उनकी फैन हो गई.

2024 पेरिस ओलंपिक में रजत पदक जीतने के बाद तुर्किए के स्टार शूटर यूसुफ डिकेच सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स से जुड़ गए. एक्स में आने के बाद, उनकी पहली पोस्ट में से एक एलन मस्क का जिक्र था. ओलंपिक इवेंट से एक तस्वीर साझा करते हुए, जो जल्दी ही वायरल मीम बन गई, युसूफ ने लिखा, "हाय एलन, क्या आपको लगता है कि भविष्य के रोबोट अपनी जेब में हाथ डालकर ओलंपिक में पदक जीत सकते हैं? महाद्वीपों को एकजुट करने वाली सांस्कृतिक राजधानी इस्तांबुल में इस पर चर्चा करने के बारे में क्या ख्याल है?"

Robots will hit the center of the bullseye every time