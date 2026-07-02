विज्ञापन
विशेष लिंक

अमेरिका में बाहरी गर्भवती महिलाओं की एंट्री बैन! 'बर्थराइट' पर झटके के बाद ये है ट्रंप का नया प्लान

अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट से झटका लगने के बाद ट्रंप ने बर्थराइट सिटीजनशिप पर रोक लगाने को लेकर नए प्लान पर काम करना शुरू कर दिया है. अब उनकी नजर विदेशी प्रेग्नेंट महिलाओं पर है.

Read Time: 4 mins
trusted source trusted source
Share
अमेरिका में बाहरी गर्भवती महिलाओं की एंट्री बैन! 'बर्थराइट' पर झटके के बाद ये है ट्रंप का नया प्लान
बर्थराइट सिटीजनशिप पर ट्रंप प्लान वी पर कर रहे काम.
  • डोनाल्ड ट्रंप बर्थराइट सिटीजनशिप खत्म करने को लेकर नई योजना पर काम कर रहे हैं
  • ट्रंप प्रशासन अब विदेशी महिलाओं की अमेरिका में प्रवेश पर प्रतिबंध लगाने की योजना पर काम कर रहा है
  • ट्रंप के सलाहकारों ने कहा कि इससे गैर अमेरिकी नागरिकों के बच्चे सामाजिक सुरक्षा लाभ उठा सकते हैं
अमेरिका में जन्मे बच्चे की नागरिकता पर सुप्रीम कोर्ट का रुख क्या है?
वॉशिंगटन:

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पिछले कई सालों से जन्म के आधार पर नागरिकता (बर्थराइट सिटिजनशिप) खत्म करने की कोशिश में लगे हैं, लेकिन अदालत से उनके इस कदम को बड़ा झटका लगा है. हालांकि फिर भी उन्होंने अपनी कोशिशों को जारी रखा हुआ है. ट्रंप प्रशासन ने इसे लेकर एक नई योजना पर काम करना शुरू किया है. अब इसे उन महिलाओं की तरफ मोड़ा जा रहा है जो बच्चे को जन्म देने के लिए अमेरिका आती हैं, ताकि उनका बच्चा बर्थराइट सिटिजनशिप के तहत अमेरिका का नागरिक बन सके. 

बाहरी प्रेग्नेंट महिलाओं की एंट्री बैन की तैयारी

अमेरिकी वेबसाइट एक्सिओस की खबर के मुताबिक, अगर ट्रंप प्रशासन इसके खिलाफ नियम बनाने में कामयाब हुआ तो प्रेग्नेंसी, यात्रा और नागरिकता को लेकर एक नया इमिग्रेशन बैटल शुरू हो जाएगा. इससे बहस अमेरिका में चाइल्ड बर्थ के अधिकारों को चुनौती देने से हटकर दूसरे देशों से अमेरिका आने वाली प्रेग्नेंट महिलाओं पर बैन लगाने की ओर मुड़ जाएगी. अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को डोनाल्ड ट्रंप के जन्मजात नागरिकता खत्म करने के उनके आदेश को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई की थी. ट्रंप ने अदालत से अमेरिका में जन्मे उन बच्चों को नागरिकता देने से इनकार करने की मांग की थी जिनके माता-पिता अमेरिकी नागरिक नहीं हैं.

बर्थ राइट सिटीजनशिप पर ट्रंप का नया प्लान

कोर्ट से झटका लगने के बाद फेडरलिस्ट पार्टी के संस्थापक शॉन डेविस जैसे MAGA समर्थकों ने सुझाव दिया कि प्रेग्नेंट विदेशी महिलाओं के अमेरिका में प्रवेश पर रोक लगनी चाहिए. ट्रंप के सलाहकार स्टीफन मिलर ने कोर्ट के  फैसले के बाद कहा कि देश को इस बारे में सावधानी से सोचने की जरूरत है, भले ही यह अस्थायी रूप से ही क्यों न हो. उन्होंने कहा कि बर्थ राइट सिटीजनशिप से दूसरे देशों के नागरिकों के बच्चे अमेरिकी नागरिक बनकर सामाजिक सुरक्षा का लाभ उठा सकते हैं.

उन्होंने कहा कि व्हाइट हाउस की प्रवक्ता एबिगेल जैक्सन ने एक्सियोस को ईमेल से भेजे एक बयान के मुताबिक, राष्ट्रपति ट्रंप बर्थराइट सिटीजनशिप के मूल्य की रक्षा के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध हैं, यही वजह है कि अदालत के फैसले के बाद कांग्रेस को इस मामले पर तुरंत एक्शन लेने का निर्देश दिया है. उन्होंने कहा कि ट्रंप प्रशासन के पास अमेरिकी नागरिकता की सुरक्षा के लिए कई उपाय हैं.

महिलाओं का अमेरिकी नागरिकता वाला प्लान 

उन्होंने इसे बर्थ टूरिज्म बताते हुए कहा कि ये तब होता है जब बाहरी महिलाएं अमेरिका में खात तौर पर बच्चे को जन्म देने के लिए आती हैं, ताकि उनके बच्चे को अमेरिकी नागरिकता मिल सके. न्याय विभाग ने  मंगलवार को एक ज्ञापन जारी किया है, जिसमें इस बात की जांच करने की अपील की गई है. 

सहायक अटॉर्नी जनरल कॉलिन मैकडॉनल्ड ने एक्स को भेजे गए मैमो में कहा कि अमेरिका के आपराधिक कानून पहले से ही इन तथाकथित बर्थ टूरिज्म स्कीम्स को प्रतिबंधित करते हैं. इसका उदाहरण देते हुए उन्होंने कहा कि ऐसी कई स्कीम्स झूठे वीजा आवेदन से शुरू होती हैं, लोग झूठ बोलकर अमेरिका में रहने का समय और मकसद को छिपाते हैं. 

हर साल बाहरी महिलाएं 20,000 से 26,000 बच्चों को देती हैं जन्म

उन्होंने कहा कि इनमें से कई मामलों में वीजा धोखाधड़ी के तहत मुकदमा चलाया जा सकता है, लेकिन  वायर धोखाधड़ी, स्वास्थ्य सेवा धोखाधड़ी, मनी लॉन्ड्रिंग और गंभीर पहचान चोरी के आरोपों पर भी विचार किया जाना चाहिए. आंकड़ों के मुताबिक, अमेरिकी सरकार विदेशी महिलाओं से पैदा हुए बच्चों की संख्या का रिकॉर्ड नहीं रखती है, लेकिन अनुमान के मताबिक, हर साल 20,000 से 26,000 के करीब बच्चे अमेरिका में जन्म लेते हैं.

ये भी पढ़ें-अमेरिका में जन्म लेने वाला बच्चा अब भी बनेगा अमेरिकी नागरिक, US सुप्रीम कोर्ट के फैसले का भारतीयों पर क्या होगा असर? आसान भाषा में समझिए

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Birthright Citizenship, Birthright Citizenship Ban, Birthright Citizenship In America, Birthright Citizenship In US, Birthright Citizenship Lawsuit
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com