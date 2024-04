जानलेवा रफ्तार ! अमेरिका में 3 भारतीय महिलाओं की मौत, पेड़ से टकराने से पहले 20 फीट उछली कार

मुख्य उप कोरोनर माइक एलिस ने न्‍यूज चैनल डब्ल्यूएसपीए को बताया, "यह बात साफ है कि वे कार निर्धारित गति सीमा से ऊपर चला रहे थे." उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि इस सड़क दुर्घटना में कोई अन्य कार शामिल नहीं थी. कार एक पेड़ पर अटकी हुई पाई गई, जो कई टुकड़ों में बिखर गई थी, यह उस गति का प्रमाण है जिससे कार टकराई थी.

सड़क दुर्घटना का जिक्र करते हुए एलिस ने कहा, "यह बहुत चौंकानेवाली घटना है. बहुत कम ही आपने देखा होगा, जब कोई कार इतनी तेज़ गति से सड़क छोड़ती है कि वह 4-6 लेन के ट्रैफ़िक को पार करके लगभग 20 फीट ऊंचाई तक पेड़ों से टकरा जाती है."

दुर्घटना में जीवित बचा एकमात्र व्यक्ति कथित तौर पर घायल हो गया था और उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जिससे उसकी स्थिति को लेकर अनिश्चितता बनी हुई थी. वाहन की पहचान प्रणाली ने परिवार के कुछ सदस्यों को दुर्घटना के बारे में सचेत किया, जिन्होंने फिर दक्षिण कैरोलिना में स्थानीय अधिकारियों को सतर्क किया.

ये भी पढ़ें:-

(Except for the headline, this story has not been edited by NDTV staff and is published from a press release)