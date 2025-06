ईरान के बाद तजाकिस्तान में भी कांपी धरती, शनिवार तड़के आया 4.0 तीव्रता का भूकंप

ताजिकिस्तान में शनिवार तड़के भूकंप के झटके महसूस किए गए. नेशनल सेंटर फॉर सीस्मोलॉजी के मुताबिक, रिक्टर स्केल पर भूकंप की तीव्रता 4.0 मापी गई है. भूकंप इतना तेज था कि इसके झटके राजधानी दुशांबे में भी महसूस किए गए. एनसीएस के मुताबिक, तजाकिस्तान में वहां के समय के मुताबिक शनिवार तड़के 1 बजकर 36 मिनट पर भूकंप आया, इसका केंद्र 140 किलोमीटर की गहराई पर स्थित था.

EQ of M: 4.0, On: 21/06/2025 01:36:29 IST, Lat: 37.21 N, Long: 72.10 E, Depth: 140 Km, Location: Tajikistan.

For more information Download the BhooKamp App https://t.co/5gCOtjdtw0 @DrJitendraSingh @OfficeOfDrJS @Ravi_MoES @Dr_Mishra1966 @ndmaindia pic.twitter.com/qKolwpZUa6