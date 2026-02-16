विज्ञापन
स्वीडन में 60 साल के पति ने अपनी पत्नी के 120 पुरुषों से अवैध संबंध बनवाए, हैरान कर देगा ये केस

स्वीडिश कानून के तहत यौन संबंध खरीदना और उसे उपलब्ध कराना अपराध है, लेकिन यौनकर्मियों द्वारा यौन संबंध बेचना अपराध नहीं है, जिन्हें शोषित पीड़ित माना जाता है.

स्वीडन में 60 साल के पति ने अपनी पत्नी के 120 पुरुषों से अवैध संबंध बनवाए, हैरान कर देगा ये केस
पति के खिलाफ अभियोग 13 मार्च को दायर किया जाएगा और उसके तुरंत बाद सुनवाई शुरू होने की उम्मीद है.
  • स्वीडन में एक व्यक्ति पर अपनी पत्नी का शोषण और कम से कम 120 पुरुषों को उसके साथ यौन संबंध बनाने का आरोप है
  • आरोपी पति अक्टूबर से हिरासत में है और उस पर गंभीर यौन शोषण के आपराधिक आरोप तैयार किए जा रहे हैं
  • अभियोजकों ने दो पुरुषों पर महिला से यौन संबंध खरीदने के आरोप लगाए हैं और अन्य संदिग्धों पर भी आरोप हो सकते हैं
स्वीडन में एक व्यक्ति पर अपनी पत्नी का शोषण करने और कम से कम 120 पुरुषों को उसके साथ यौन संबंध बनाने बेचने का संदेह है. मामले की प्रभारी वकील ने सोमवार को एसोसिएटेड प्रेस को यह जानकारी दी. महिला द्वारा पुलिस को घटना की सूचना देने के बाद से ही वह व्यक्ति अक्टूबर से हिरासत में है और जांचकर्ता उस पर गंभीर यौन शोषण के आपराधिक आरोप तैयार कर रहे हैं. वकील इडा एनरस्टेड ने कहा कि जांचकर्ताओं का मानना ​​है कि पति ने बड़े पैमाने पर अपनी पत्नी का बेरहमी से शोषण किया.

अभियोजकों ने सोमवार को पहली बार सार्वजनिक रूप से उन पुरुषों की कुल संख्या बताई, जिनके इस मामले में शामिल होने का संदेह है. उन्होंने कपल की पहचान उजागर नहीं की है. 60 वर्ष से अधिक आयु के पति ने किसी भी प्रकार के अपराध से इनकार किया है.

क्यों करता था ऐसा

एनरस्टेड ने मामले में जबरदस्ती के मुद्दे पर चर्चा करने से इनकार कर दिया और यह भी बताने से मना कर दिया कि क्या यौन संबंध के दौरान पत्नी को नशीली दवा दी गई थी. मतलब ये साफ नहीं है कि महिला से जबरन अवैध संबंध बनवाए गए या नशीली चीज खिलाकर यौन संबंध दूसरों से बनवाए गए. ये भी पता नहीं चल पाया है कि क्या ये शौकिया तौर पर किया गया या पैसे की खातिर. इसके साथ ही ये भी वकील ने नहीं बताया कि महिला अब तक चुप क्यों रही. कारण ये है कि यूरोप की महिलाएं खुले विचारों की होती हैं और वहां का कानून भी सख्त है.  स्वीडिश कानून के तहत यौन संबंध खरीदना और उसे उपलब्ध कराना अपराध है, लेकिन यौनकर्मियों द्वारा यौन संबंध बेचना अपराध नहीं है, जिन्हें शोषित पीड़ित माना जाता है. यदि पति को गंभीर रूप से यौन संबंध उपलब्ध कराने का दोषी पाया जाता है, तो उसे दो से दस साल तक की जेल हो सकती है.

कितनी होगी सजा

अभियोजक ने बताया कि महिला से यौन संबंध खरीदने के संदेह में दो पुरुषों पर आरोप लगाए गए हैं और संभवतः अन्य संदिग्धों पर भी आरोप लगाए जाएंगे. दोषी पाए जाने पर उन्हें एक साल तक की जेल हो सकती है. स्वीडन में इंटरनेट के माध्यम से बिना शारीरिक संपर्क के यौन सेवाएं खरीदना भी अपराध है.  एनरस्टेड ने कहा कि पति के खिलाफ अभियोग 13 मार्च को दायर किया जाएगा और उसके तुरंत बाद सुनवाई शुरू होने की उम्मीद है.

