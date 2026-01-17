विज्ञापन
समंदर का धुरंधर है 26 साल का उस्मान, घर की छत से ही ट्रैक कर लेता है अवैध तेल ढोने वाले जहाज

सिंगापुर में रहने वाला ब्रिटिश युवक रेमी उस्मान अपने अपार्टमेंट की छत से अवैध और प्रतिबंधित तेल टैंकरों की निगरानी करता है. शैडो फ्लीट के ये जहाज रूस, ईरान और वेनेजुएला जैसी देशों का तेल ले जाते हैं, और सिंगापुर स्ट्रेट उनका प्रमुख रास्ता है. उस्मान की यह अनोखी निगरानी अब दुनिया का ध्यान खींच रही है.

एआई जेनरेटेड इमेज

दुनियाभर में लोग अपने खाली समय का अलग-अलग तरह इस्तेमाल करते हैं. मगर सिंगापुर में रहने वाले 32 वर्षीय ब्रिटिश युवक रेमी उस्मान का शौक बिल्कुल अलग है. वह अपने अपार्टमेंट की छत से उन जहाजों पर नजर रखते हैं जो दुनिया के सबसे व्यस्त समुद्री रास्तों में से एक सिंगापुर स्ट्रेट से होकर गुजरते हैं. लेकिन यह सिर्फ कोई जहाज देखने का शौक नहीं है; उस्मान उन अवैध या ‘शैडो' ऑयल टैंकरों पर नजर रखते हैं, जिन पर अमेरिका और अन्य देशों ने प्रतिबंध लगाया हुआ है.

क्या होती है ‘शैडो फ्लीट'?

शैडो फ्लीट ऐसे तेल टैंकर होते हैं जो अपना असली मालिकाना ढांचा छिपाते हैं और बार-बार देश का झंडा बदलते हैं. रात में समुद्र में तेल की अदला-बदली करते हैं और कई बार लोकेशन ट्रैकर को भी बंद कर देते हैं. ये अधिकतर रूस, ईरान और वेनेजुएला जैसे प्रतिबंधित देशों का तेल चीन जैसी बड़ी बाज़ारों तक पहुंचाने का काम करते हैं.

सिंगापुर, दुनिया का सबसे अहम ‘विंडो पॉइंट'

CNN में छपी एक रिपोर्ट के मुताबिक हर साल लगभग 1 लाख जहाज सिंगापुर स्ट्रेट से गुजरते हैं. ये समुद्री रास्ता भारतीय महासागर और दक्षिण चीन सागर को जोड़ता है. जो कि बहुत संकरा है, इसलिए जहाजों के लिए बिना ट्रैकर चालू किए सुरक्षित निकलना मुश्किल होता है. यही वजह है कि उस्मान को अपनी छत से ही कई संदिग्ध टैंकर दिख जाते हैं. उस्मान कहते हैं कि सिंगापुर शायद दुनिया में शैडो जहाज देखने की सबसे अच्छी जगह है, जहां से मोबाइल से भी इन्हें देखा जा सकता है.

कैसे पकड़ते हैं अवैध जहाज?

उस्मान जहाज पहचानने के लिए कुछ आसान संकेत देखते हैं जैसे कि 20–25 साल पुराने टैंकर है. इन पर गिनी, कोमोरोस, गाम्बिया जैसे कमजोर नियम वाले देशों का झंडा लगा है. जहाज पानी में कितना डूबा है, इससे भी पता चलता है कि वह तेल से भरा हुआ है या खाली. एक बार शक होने पर उसका रजिस्ट्रेशन नंबर ऑनलाइन डेटाबेस में चेक करते हैं और देख लेते हैं कि वह प्रतिबंधित तो नहीं.

कोविड के दौरान शुरू हुआ अनोखा शौक

जब उस्मान पहली बार सिंगापुर आए, तो उन्हें दो हफ्ते तक होटल में क्वारंटीन में रहना पड़ा. वहीं से उन्होंने जहाजों को देखना शुरू किया. उनकी तस्वीरें और वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से लोकप्रिय होने लगे. अब उनकी पोस्ट लाखों लोग देखते हैं, उनके एक वीडियो को 20 लाख व्यूज मिले हैं.

अमेरिका की सख्त कार्रवाई

हाल ही में अमेरिका ने एक रूसी जहाज Bella 1 को 18 दिन पीछा करने के बाद पकड़ लिया. यह जहाज पहले गयाना के झंडे के तहत चलता था, लेकिन जब अमेरिकी जहाज उसके पीछे लगे तो क्रू ने जल्दी से उस पर रूसी झंडा पेंट कर दिया.
अमेरिका ने साफ कहा है कि प्रतिबंधों को तोड़ने वाले टैंकरों को जब्त कर लिया जाएगा.

सुरक्षा के लिए खतरा

कई देशों को चिंता है कि ऐसे बड़े जहाज, जो लोकेशन छिपाकर चलते हैं. व्यस्त समुद्री रास्तों में टक्कर और हादसों का खतरा बढ़ाते हैं. साल 2024 में ब्रिटेन ने 50 देशों से अपील की कि वे समुद्री नियमों का सख्ती से पालन कराएं.

सिंगापुर क्या कर सकता है?

सिंगापुर की समुद्री प्राधिकरण (MPA) इन जहाजों को मॉनिटर तो करती है, लेकिन कार्रवाई नहीं कर सकती क्योंकि सिंगापुर स्ट्रेट अंतरराष्ट्रीय जलमार्ग है. यहां सभी जहाजों को "ट्रांजिंट पैसेज" का अधिकार है. अंतरराष्ट्रीय कानून के तहत किसी भी देश को ऐसे जहाज रोकना मुश्किल है. यानी जहाज तभी पकड़े जा सकते हैं जब वे सिंगापुर के बंदरगाह में घुसें, सिर्फ गुजरने पर ऐसा नहीं किया जा सकता.

हाल ही में उस्मान ने एक और टैंकर “Sahara” देखा, जो गिनी के झंडे के तहत चल रहा था और अमेरिका, ब्रिटेन, कनाडा और यूक्रेन द्वारा प्रतिबंधित है. उस्मान कहते हैं कि यह बेहद दिलचस्प है कि दुनिया में क्या हो रहा है और मेरे सामने समुद्र में क्या गुजर रहा है, ये दोनों कितने जुड़े हुए हैं.

