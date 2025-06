जेफरी एपस्टीन और ट्रंप की 1990 वाली बदनाम दोस्ती की पूरी कहानी पढ़िए

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और एलन मस्क के बीच की कड़वाहट खुलकर सामने आ गई है. मस्क ने दावा किया है कि ट्रंप का नाम जेफरी एपस्टीन फाइलों में है, इसीलिए उन्हें जारी नहीं किया जा रहा है. इसके साथ ही ट्रंप और एपस्टीन की एक पुरानी तस्वीर (Trump-Epstein Friendship) भी जमकर वायरल हो रही है, जिसमें ट्रंप उसके कंधे पर हाथ रखकर मुस्करा रहे हैं. इस बीच हर कोई ये जानना चाहता है कि आखिर एपस्टीन है कौन, ट्रंप का अगर वो दोस्त था तो फिर मस्क इस तरह के आरोप क्यों लगा रहे हैं. जेफरी एपस्टीन और ट्रंप की दोस्ती से दुश्मन बनने की कहानी तक, सब डिटेल में जाने.

जेफरी एपस्टीन एक अमेरिकी फाइनेंसर था. अमेरिका समेत अन्य देशों की मशहूर हस्तियों के साथ उसके करीबी संबंध थे. उस पर नाबालिगों से वैश्यावृति करवाने के आरोप लगे थे. एपस्टीन ने मिस स्वीडन ईवा एंडरसन डबिन और पब्लिशर रॉबर्ट मैक्सवेल की बेटी गिस्लेन मैक्सवेल जैसी महिलाओं को डेट किया, हालांकि कभी शादी नहीं की. एक यौन अपराधी के रूप दोषी ठहराए जाने के बाद 10 साल जेल में बंद रहने के बाद 10 अगस्त 2019 को वह न्यूयॉर्क की जेल में मृत पाया गया था. कहा गया कि उसने आत्महत्या कर ली.

एपस्टीन का जन्म न्यूयॉर्क में ही हुआ था. 1970 के दशक के उसने स्कूल में बच्चों को गणित और फिजिक्स पढ़ाई. कहा ये भी जाता है कि एक स्टूडेंट के पिता उससे इतने ज्यादा प्रभावित हो गए कि उन्होंने एपस्टीन को वॉल स्ट्रीट निवेश बैंक बियर स्टर्न्स के एक सीनियर हिस्सेदार से मिलवाया. 4 साल में एपस्टीन खुद भी उसका हिस्सेदार बन गया. 1982 तक, उसने अपनी खुद की फर्म - जे एपस्टीन एंड कंपनी बना ली.

ट्रंप और एपस्टीन के याराने की बात खुद ट्रंप ने साल 2002 में कुबूल की थी. उन्होंने न्यूयॉर्क पत्रिका को दिए एक इंटरव्यू में कहा था कि जेफरी को वह 15 सालों से जानते हैं. वह बहुत ही शानदार इंसान है. उसके साथ रहना भी बहुत मजेदार होता है. ट्रंप ने ये भी कहा था कि उसे भी उतनी ही सुंदर महिलाएं पसंद हैं, जितनी कि उनको. जिनमें से कई महिलाओं की उम्र कम है.

1997 के दशक में जेफरी एपस्टीन और ट्रंप की दोस्ती बढ़ती गई. ट्रंप ने उसके कंधे पर हाथ रखकर पाम बीच पर एक फोटो भी खिंचवाई थी, जिसमें वह मुस्करा रहे हैं. दोनों का सोशल स्टेटस एक जैसा था. दोनों को ही लड़कियों में खास दिलचस्पी थी. ये सभी बातें एक जैसी होने की वजह से दोनों की दोस्ती सालों तक चली. दोनों ने संग मं खूब क्लब पार्टियां कीं और खूब लंच-डिनर किया. कई पार्टियों में दोनों साथ-साथ देखे गए. दोनों की नजदीकी की वजह उनका एक जैसा सोशल स्टेटस और लड़कियों में खास दिलचस्पी होना भी था.

एपस्टीन और ट्रंप की बदनाम दोस्ती चर्चा एक बार फिर से इसलिए हो रही है, क्यों कि मस्क ने दावा किया है कि ट्रंप का नाम पस्टीन फाइलों में है, इसीलिए उन्हें जारी नहीं किया जा रहा है. मस्क ने लिखा, 'अब समय आ गया है कि बहुत बड़ा बम गिराया जाए.' इस दावे के बाद अमेरिकी राष्ट्रपति के बाल यौन शोषण करने वाले शख्स के साथ पुराने रिश्तों के को फिर से जांच के दायरे में लाकर खड़ा कर दिया है. हालांकि अब तक ट्रंप की तरफ से इस पर कुछ भी नहीं कहा गया है.

