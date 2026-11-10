यूक्रेन में बेटा कैद और एक गरीब मां की जंग; मगर लड़ रही एक वकील-जो उस परिवार के लिए बनी फरिश्ता

ये कहानी बिल्कुल रियल है. 23 साल पहले एक महिला प्रेग्नेंट होती है. बच्चा पेट में है तभी पति तलाक दे देता है. फिर भी मां बच्चे को जन्म देती है. कसम खाती है कि अकेले ही बच्चे को पालेगी. सिलाई का काम करती है, बच्चे के हर अरमान पूरे करने की कोशिश करती है. बच्चा भी मां की तकलीफ समझता है. खूब मन लगाकर पढ़ता है. दोनों के हजारों सपने हैं और लाखों उम्मीदें. फिर इन उम्मीदों को एक दिन और पंख लग जाते हैं. बच्चा विदेश जाता है और फिर सारे अरमान और सारी उम्मीदें 23 साल पीछे चली जाती हैं. सब कुछ अंधकार में दिखता है.

अपनी मां हसीना बानो के साथ साहिल. (फोटो हसीना बानो ने एनडीटीवी को दी है.)

ये कहानी है गुजरात में राजकोट के पास मोरबी की रहने वाली हसीना बानो की. कैंसर की मरीज हसीना बानो ने एनडीटीवी को बताया कि उनका बेटा साहिल मोहम्मद हुसैन मजोदी पढ़ने में इतना होशियार निकला कि इंजीनियर बनने रूस निकल गया. जनवरी 2024 में वो कंप्यूटर साइंस में बीटेक करने रूस पहुंचा. परिवार की आर्थिक स्थिति खराब थी तो सोचा पढ़ाई के साथ-साथ पार्ट टाइम कर गुजारा कर लिया जाए. साहिल की मुराद जल्द पूरी हो गई. उसे एक कूरियर कंपनी में नौकरी मिल गई. मगर हालात को कुछ और मंजूर था. अप्रैल 2024 में ही उन्हें खबर मिली कि साहिल को गिरफ्तार कर लिया गया है. आरोप लगाया कि वो ड्रग्स की सप्लाई करता है. हसीना बानो हैरान. परेशान.

हसीना बानो ने एनडीटीवी को बताया कि साहिल के पापा से तलाक के बाद अपने मम्मी-पापा और भाइयों की मदद से किसी तरह साहिल को पालते समय जितने कष्ट नहीं हुआ, उससे ज्यादा कष्ट इस बात से हुआ कि बेटा जेल में है. वही बेटा जो कभी कोई गलत काम करते नहीं पकड़ा गया. उनका दिल इस बात पर एतबार करने करने को तैयार नहीं था, मगर रूस में जाकर बेटे को कैसे छुड़ाएं. इधर-उधर धक्के खाती रहीं. कोई सुनने को तैयार नहीं था. पर एक मां क्या करती. उसके लिए तो उसकी दुनिया उसका बेटा ही था. दिन बीतते गए मगर हसीना के दिल और दिमाग में एक ही चीज थी कि बेटे को छुड़ाना है.

कैसे हुई हसीना बानो-दीपा जोसफ की मुलाकात

फिर एक दिन फेसबुक देखते-देखते उन्हें दीपा जोसफ का लिखा एक लेख मिला. इसमें दीपा जोसफ ने बताया कि यमन में फांसी की सजा पाने वाली निमिषा प्रिया की कैसे उन्होंने मदद की. हसीना बानो ने एनडीटीवी को बताया कि ये पढ़कर उन्हें एक उम्मीद जगी. उन्होंने गूगल पर दीपा जोसफ के बारे में सर्च किया. पता चला कि वो केरल की रहने वाली हैं और सुप्रीम कोर्ट की वरिष्ठ वकील हैं. 30 साल से प्रैक्टिस कर रही हैं. इसके बाद गूगल पर ही उन्हें दीपा के असिस्टेंट का नंबर मिला. हसीना ने तुरंत फोन मिलाया. पर असिस्टेंट ने दीपा से बात कराना जरूरी नहीं समझा. तमाम मिन्नतों के बाद दीपा से बात हुई मगर उन्होंने केस लेने से मना कर दिया.

दीपा जोसफ ने एनडीटीवी को बताया कि उन्हें लग रहा था कि इस केस में बहुत पैसे खर्च होंगे. दो देशों का मामला है. इतना हसीना खर्च नहीं कर पाएंगी. मगर वो बार-बार फोन करतीं. रोतीं. हर तरीके से उन्हें मनाने की कोशिश करतीं. आखिर वो पिघल गईं. दिसंबर 2024 से वो काम में लगीं. पहले उन्होंने भारत के प्रधानमंत्री से लेकर विदेश मंत्री को पत्र लिखने में हसीना की मदद की. रूस में भारतीय दूतावास को भी पत्र लिखा. ये सब चल ही रहा था कि अक्तूबर 2025 में एक वीडियो इन लोगों को मिला. इसमें साहिल खुद बता रहा था कि उसे अन्य कैदियों के साथ छोड़ने की शर्त पर रूस ने यूक्रेन युद्ध में भेज दिया. साहिल ने बताया कि उसने यूक्रेन पहुंचते ही यूक्रेन की सेना के सामने सरेंडर कर दिया.

Photo Credit: जेल में साहिल से पहली बार यूक्रेन में मुलाकात करतीं दीपा जोसफ.

अब दीपा जोसफ के सामने अलग टास्क था. अब तक की गई सारी कार्रवाही का कोई मतलब नहीं रह गया था. उन्होंने दिल्ली हाईकोर्ट में एक याचिका दाखिल की और भारत सरकार से इस मामले में दखल देने की मांग की. वहीं जून 2026 में यूक्रेन में एक दया अर्जी लगाई. वहां से जवाब आया तो अक्टूबर 2026 में फिर यूक्रेन गईं, और साहिल से 2 घंटे की उनकी मुलाकात हुई. इस दौरान उन्होंने साहिल की बात हसीना से भी करवाई. करीब दो साल बाद मां-बेटे की बात हुई. इसके बाद वो यूक्रेन सरकार से साहिल की रिहाई पर बात करती रहीं. तब पता चला कि कैदियों की रिहाई का फैसला सैन्य प्रशासन के लोग करेंगे. वहां लगातार फॉलोअप के बाद 9 नवंबर 2026 को मतलब आज से एक दिन पहले यूक्रेन की राजधानी कीव आर्मी हेडक्वार्टर में ब्रिगेडियर जनरल दिमित्रो उसोव से पौना घंटा मुलाकात हुई.

यूक्रेन के ब्रिगेडिर जनरल दिमित्री उसोव से मिलतीं दीपा जोसफ

दीपा ने बताया कि मुलाकात काफी अच्छी रही है. ब्रिगेडियर जनरल ने बताया कि यूक्रेन को साहिल की रिहाई से कोई दिक्कत नहीं है. अब इस मामले में भारत सरकार को कोऑर्डिनेट करना चाहिए. अगर भारत सरकार अनुरोध करती है तो यूक्रेन की सरकार इस पर आगे काम करेगी. दीपा अभी भी यूक्रेन में हैं और यूक्रेन में भारतीय दूतावास से लगातार संपर्क में हैं. पूरे मामले का पता चलने पर हसीना बानो ने कहा कि दीपा जोसफ एक फरिश्ता हैं. उन्हें पूरी उम्मीद है कि वो साहिल को छुड़ाकर भारत लाएंगी. हसीना ने ये भी बताया कि दीपा की बड़ी यूक्रेन के चर्च में रहती हैं और साहिल को हमेशा जरूरत का सामान जेल में भेजती हैं. दोनों बहनें हमारी बहुत मदद कर रही हैं. आज तक दीपा जोसफ ने हमसे एक पैसा तक नहीं लिया. वो खुद ही सारा भार उठा रही हैं.

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