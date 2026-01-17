अमेरिका में कुदरत का कोल्ड अटैक, आने वाला है भयंकर बर्फीला तूफान, डीप फ्रीज में जाएगा आधा देश!

अमेरिका इस वक्त कुदरत के 'कोल्ड अटैक' के मुहाने पर है. ऐसा कोल्ड अटैक जिससे आधे से अधिक अमेरिका के डीप फ्रीज मोड में जाने का खतरा पैदा हो गया है. इस आसमानी आफत की वजह है पोलर वोर्टेक्स, जिसके बारे में कहा जा रहा है कि ये शिकागो से लेकर न्यूयॉर्क तक और फ्लोरिडा के समुद्र तटों से लेकर टेक्सास तक बर्फ की मोटी चादर बिछा सकता है. ऐसी चादर जो कम से कम 14 दिनों तक बनी रह सकती है. इससे कम से कम 30 राज्यों में 17 करोड़ से ज्यादा लोगों के प्रभावित होने की आशंका है.

शिकागो, न्यूयॉर्क में 20 डिग्री तक लुढ़का पारा

पोलर वोर्टेक्स दरअसल बर्फीली हवाओं का विशाल चक्रवात होता है, जो आमतौर पर उत्तरी ध्रुव के ऊपर रहता है, लेकिन वायुमंडल में असंतुलन के कारण यह दक्षिण की ओर खिसक आया है, जिससे अमेरिका के 30 से अधिक राज्यों में बर्फीले तूफान का खतरा पैदा हो गया है. शिकागो और न्यूयॉर्क जैसे शहरों में पारा सामान्य से 20 डिग्री नीचे लुढ़क गया है, जिससे लोग घरों में कैद होने को मजबूर हैं. कई जगह हाल ऐसा है कि चंद मिनटों बाहर रहने पर ही शरीर सुन्न पड़ जा रहा है.

जहां बर्फ नहीं पड़ती, वहां भी बिछेगी सफेद चादर

यह कोई दो-चार दिन का मामला नहीं है. मौसम पूर्वानुमान एजेंसी एक्यूवेदर का अनुमान है कि पोलर वोर्टेक्स का असर अगले दो हफ्तों तक रह सकता है. इस बार शीत लहर अमेरिका के उन इलाकों को भी चपेट में ले रही है, जहां आमतौर पर बर्फबारी नहीं होती. अलबामा, जॉर्जिया, कैरोलिना और वर्जीनिया में शनिवार-रविवार को बर्फबारी की संभावना है. मैरीलैंड से लेकर मेन तक के तटीय इलाकों में सोमवार सुबह तक भारी हिमपात होने का अनुमान है.

फ्लोरिडा में आसमान से टपकने लगे इगुआना

इस हाड़ कंपाने वाली ठंड का सबसे अजीब नजारा फ्लोरिडा में दिख रहा है, जहां की सड़कों पर पेड़ों से इगुआना (बड़ी छिपकली जैसा जीव) गिरने लगे हैं. इसके लिए बकायदा फॉलिंग इगुआना अलर्ट जारी किया गया है. दरअसल जब तापमान 40 डिग्री फ़ारेनहाइट से नीचे जाता है, तो ठंडे खून वाले इन जीवों का शरीर सुन्न होकर पैरालाइज्ड हो जाता है और ये सोते हुए पेड़ों से टपकने लगते हैं. हालांकि ये मरते नहीं हैं, बस कुदरती तौर पर फ्रीज हो जाते हैं.

क्या होता है पोलर वोर्टेक्स?

वैज्ञानिक भाषा में बताएं तो पोलर वोर्टेक्स उत्तरी ध्रुव पर घूमने वाला एक बर्फीला चक्रवात है, जो आम तौर पर वहीं रहता है. लेकिन इस बार वायुमंडल के दबाव ने इसके घेरे को तोड़ दिया है, जिससे आर्कटिक की कड़कड़ाती ठंड कनाडा के रास्ते सीधे अमेरिका में घुस आई है. कहा जा रहा है कि इस बार का बर्फीला तूफा डकोटा से लेकर न्यू इंग्लैंड तक और कनाडा की सीमा से लेकर गल्फ कोस्ट तक बर्फ की चादर से ढकने के लिए तैयार है.

