पीएम मोदी आज से श्रीलंका के दौरे पर, दोनों देशों में इन अहम मुद्दों पर होगी चर्चा

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज यानि, 4 अप्रैल को श्रीलंका की आधिकारिक यात्रा पर रवाना होंगे. यह यात्रा तीन दिन की होगी और 6 अप्रैल को समाप्त होगी. इस दौरे पर वह द्विपक्षीय संबंधों को और मजबूत करने के लिए श्रीलंका के राष्ट्रपति अनुरा कुमार दिसानायके के साथ विभिन्न मुद्दों पर चर्चा करेंगे. पिछले वर्ष दिसंबर में श्रीलंका के राष्ट्रपति अनुरा कुमार दिसानायके भारत आए थे, जहां दोनों नेताओं के बीच कई अहम मुद्दों पर बातचीत हुई थी.

Colombo, Sri Lanka: Prime Minister Narendra Modi will arrive in Colombo at 8 PM tomorrow. He will stay at the Taj Samudra Hotel pic.twitter.com/c2LY4Focrb