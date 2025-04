आसमान में फाइटर जेट ने की आगवानी... पीएम मोदी का सऊदी अरब में कुछ यूं हुआ खास स्वागत- देखें वीडियो

PM Modi Saudi Arabia Visit: क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान के निमंत्रण पर पीएम मोदी अपनी दो दिवसीय यात्रा के लिए सऊदी अरब पहुंचे हैं. यहां खास नजारा उस समय देखने को मिला जब पीएम मोदी के विमान के सऊदी हवाई क्षेत्र में पहुंचते ही उनका अलग तरह से स्वागत किया गया. जैसे ही पीएम मोदी का विमान सऊदी के आसमान में पहुंचा, रॉयल सऊदी वायु सेना के F-15 फाइटर जेट उसके साथ उसे सुरक्षा देते हुए उड़ने लगे.

#WATCH | In a special gesture, fighter planes from Saudi Arabia escort Prime Minister Narendra Modi's plane as it entered Saudi airspace to Jeddah. pic.twitter.com/Vhzxd6ir5p