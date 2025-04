गर्मजोशी से किया स्वागत... श्रीलंका के राष्ट्रपति ने पीएम मोदी का कुछ यूं किया ग्रैंड वेलकम

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का शनिवार को कोलंबो के इंडिपेंडेंस स्क्वायर पर भव्य औपचारिक स्वागत किया गया. श्रीलंका के राष्ट्रपति अनुरा कुमार दिसानायके ने द्वीप राष्ट्र की उनकी राजकीय यात्रा के दौरान उनकी मेजबानी की. स्वागत समारोह में प्रधानमंत्री हरिनी अमरसूर्या और दिसानायके के मंत्रिमंडल के प्रमुख सदस्य उपस्थित थे. यह 2014 के बाद से प्रधानमंत्री मोदी की चौथी श्रीलंका यात्रा है. राष्ट्रपति दिसानायके के पदभार ग्रहण करने के बाद यह उनकी पहली यात्रा है. प्रधानमंत्री मोदी छठे बिम्सटेक शिखर सम्मेलन में भाग लेने के बाद शुक्रवार देर शाम बैंकॉक से कोलंबो पहुंचे. पिछले साल दिसंबर में अपनी पहली आधिकारिक भारत दौरे के दौरान श्रीलंका के राष्ट्रपति ने उन्हें इस यात्रा का निमंत्रण दिया था.

एयरपोर्ट पर भारी बारिश के बावजूद, सैकड़ों श्रीलंकाई और प्रवासी भारतीय सड़कों पर खड़े थे. एयरपोर्ट पर उनका स्वागत करने के लिए श्रीलंका सरकार के शीर्ष मंत्रियों उपस्थित थे जिनमें विदेश मंत्री विजिता हेराथ भी शामिल थे. विमान उतरने के कुछ देर बाद ही प्रधानमंत्री मोदी ने एक्स पर लिखा, 'कोलंबो पहुंच गया हूं. हवाई अड्डे पर मेरा स्वागत करने वाले मंत्रियों और गणमान्य व्यक्तियों का आभारी हूं. श्रीलंका में होने वाले कार्यक्रमों की प्रतीक्षा कर रहा हूं."

