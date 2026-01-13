झूठा प्यार, फिर बलात्कार... लंदन में मासूम लड़कियों को कैसे जाल में फांस रहा पाकिस्तानी ग्रूमिंग गैंग?

पाकिस्तान के ग्रूमिंग गैंग का आतंक इंग्लैंड में अक्सर दिखता है. इस गैंग के लोग मासूम लड़कियों को पहले फंसाते हैं, फिर रेप तक करते हैं. ऐसा ही एक मामला लंदन में सामने आया है, जहां एक सिख लड़की को प्रेम जाल में फंसाकर यौन शोषण किया गया. इसका पता जब लोगों को चला तो करीब 200 सिखों ने जाकर उस लड़की को छुड़ाया.

14 साल की लड़की को फंसाया, गैंगरेप कराया

जानकारी के मुताबिक, घटना इंग्लैंड के वेस्ट लंदन की है. पाकिस्तानी ग्रूमिंग गैंग ने महज 14 साल की सिख लड़की का यौन शोषण किया. पहले उसे अगवा किया, फिर फ्लैट में बंद करके 5-6 लोगों से उसका रेप कराया गया. लड़की ने भागने की कोशिश की, लेकिन उसे डराकर धमकाकर चुप करा दिया गया.

200 से ज्यादा सिखों ने फ्लैट घेरकर छुड़ाया

इस घटना के बारे में जब वेस्ट लंदन के हाउंस्लो शहर में रहने वाले सिखों को पता चला तो वे आरोपी के फ्लैट के बाहर पहुंच गए और जमकर हंगामा किया. अन्य इलाकों से सिख समुदाय के लोग भी इकट्ठा हो गए. कुछ ही देर में वहां 200 से ज्यादा सिख पहुंच गए. कई घंटे तक हंगामा हुआ. सभी के प्रयासों से लड़की को रिहा कराया जा सका.

यूके के कई इलाकों में ग्रूमिंग गैंग एक्टिव

बताया जाता है कि यूके में पाकिस्तानी ग्रूमिंग गैंग सक्रिय है. इसके गुर्गे मासूम लड़कियों को अगवा करके ले जाते हैं. फिर पूरा गैंग मिलकर उनके साथ रेप करता है. यूके में आए दिन लंदन और अलग-अलग हिस्सों से इस गैंग की खबरें आती रहती हैं. इस तरह के कई गैंग लंदन में एक्टिव बताए जाते हैं. पुलिस भी इनके खिलाफ कोई ठोस करवाई नहीं कर पाई है.

ऐसे काम करता है ग्रूमिंग गैंग

पाकिस्तानी ग्रूमिंग गैंग के लोग गरीब लड़कियों को टारगेट करते हैं

इनके निशाने पर 11 से 16 साल की लड़कियां रहती हैं

सोशल मीडिया पर अकेली दिखने वाली लड़कियां को फंसाते हैं

जो स्कूलों से लगातार गैरहाजिर रहती हैं, उन्हें ढूंढ़कर फुसलाते हैं

महंगे गिफ्ट देकर या प्यार-शादी का झांसा देकर उन्हें लुभाया जाता है

चंगुल में फंसने के बाद लड़कियों का सामूहिक शोषण किया जाता है

लड़कियों को लगातार ब्लैकमेल करके या डराकर रखते हैं

परिवार-दोस्तों से दूर कर देते हैं, जान से मारने की भी धमकी देते हैं

ये भी पता चला है कि लड़कियों को अलग-अलग जगहों पर भेजा जाता है

रॉदरहैम में 1400 लड़कियों का यौन शौषण

ब्रिटेन में बच्चियों के शोषण का सिलसिला नया नहीं है. यॉर्कशायर के रॉदरहैम शहर में साल 1997 से 2013 के बीच ब्रिटेन का सबसे गंभीर बाल यौन शोषण मामला सामने आया था. एक स्वतंत्र जांच में पाया गया था कि रॉदरहैम में इस दौरान कम से कम 1400 नाबालिग बच्चियों का यौन शोषण किया गया था. इनमें अधिकांश लड़कियों को संगठित गैंग के जरिए बहला-फुसलाकर शिकार बनाया गया था और उनकी तस्करी की गई थी.

टेस्ला और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स के मालिक एलन मस्क, हैरी पॉटर की लेखिका जेके राउलिंग और ब्रिटेन की पूर्व प्रधानमंत्री लिज़ ट्रज समेत कई हस्तियों ने ब्रिटेन में बाल यौन शोषण के मामलों से निपटने के लिए ब्रिटिश सरकार से जवाबदेही की मांग की है. अब साउथ लंदन से आए नए मामले ने पाकिस्तानी ग्रूमिंग गैंग का सच एक बार फिर सबके सामने ला दिया है.