हम भारत के साथ हैं… पड़ोसी नेपाल से ब्रिटेन तक, पहलगाम आतंकी हमले के खिलाफ साथ देने आई दुनिया

Pahalgam Terrorist Attack | कश्मीर के पहलगाम में हुए कायराना आतंकी हमले ने पूरे देश को हिला कर रख दिया है. मंगलवार, 22 अप्रैल की शाम हुए इस हमले में 26 लोगों की मौत की पुष्टि हुई है. हमले की खबर सामने आने के बाद से दुनियाभर के देश इस हमले की निंदा कर रहे हैं और भारत के साथ इस मुश्किल घड़ी में खड़े होने की बात कह रहे हैं.

नेपाल

नेपाल के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर लिखा, “पहलगाम में आतंकवादी हमले के पीड़ितों के प्रति गहरी संवेदना है. नेपाल दृढ़ता से भारत के साथ खड़ा है और आतंकवाद के किसी भी और सभी कृत्यों की कड़ी निंदा करता है. मरने वालों में एक नेपाली नागरिक के शामिल होने की रिपोर्ट को वेरिफाई करने के लिए करीबी समन्वय स्थापित किया गया है और सभी आवश्यक सहायता प्रदान की जाएगी.”

Deepest condolences to the victims of the terrorist attack in Pahalgam.Nepal stands firmly with India & strongly condemn any & all acts of terrorism.Close coordination is established to verify reports of a Nepali national among the victims & will provide all necessary assistance. — K P Sharma Oli (@kpsharmaoli) April 23, 2025

यूनाइटेड किंगडम (UK)

यूनाइटेड किंगडम के प्रधान मंत्री कीर स्टार्मर ने 'X' पर पोस्ट किया. "आज कश्मीर में हुआ भयानक आतंकवादी हमला पूरी तरह से भयानक है. मेरी संवेदनाएं प्रभावित लोगों, उनके प्रियजनों और भारत के लोगों के साथ हैं."

The horrific terrorist attack in Kashmir today is utterly devastating.



My thoughts are with those affected, their loved ones, and the people of India. — Keir Starmer (@Keir_Starmer) April 22, 2025

न्यूजीलैंड

न्यूजीलैंड के विदेश मंत्री, विंस्टन पीटर्स ने X पर पोस्ट किया, "न्यूजीलैंड कश्मीर में आतंकवादी हमले की कड़ी निंदा करता है. हम पीड़ितों, उनके परिवारों और भारतीय लोगों के प्रति अपनी गहरी संवेदना व्यक्त करते हैं. हम इस कठिन समय में अपने भारतीय दोस्तों के साथ खड़े हैं."

New Zealand strongly condemns the terrorist attack in Kashmir. We send our deepest condolences to the victims, their families, and to the Indian people. We stand with our Indian friends at this difficult time.



- WP — Winston Peters (@NewZealandMFA) April 23, 2025

ऑस्ट्रेलिया

ऑस्ट्रेलिया के प्रधान मंत्री एंथनी अल्बानीज ने X पर पोस्ट किया, "मैं जम्मू-कश्मीर में निर्दोष नागरिकों पर रात भर हुए भयानक आतंकवादी हमले से स्तब्ध हूं. इस हिंसा का कोई औचित्य नहीं है और ऑस्ट्रेलिया इसकी निंदा करता है. हमारी संवेदनाएं घायलों, शोक में डूबे प्रियजनों और ऑस्ट्रेलिया में इस भयानक समाचार से प्रभावित सभी लोगों के साथ हैं."

I am shocked by the horrific terror attack on innocent civilians in Jammu and Kashmir overnight.



There is no justification for this violence and Australia condemns it.



Our hearts go out to the injured, to those mourning loved ones and to everyone in Australia touched by this… — Anthony Albanese (@AlboMP) April 22, 2025

गौरतलब है कि इससे पहले अमेरिका, रूस, ईरान, सऊदी से लेकर इटली तक, तमाम देशों ने पहलगाम आतंकी हमले की निंदा की है. अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि आतंकवाद के खिलाफ अमेरिका भारत के साथ मजबूती से खड़ा है. वहीं रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने कहा कि इस क्रूर अपराध का कोई औचित्य नहीं है. उम्मीद करते हैं कि हमले को अंजाम देने वाले अपराधियों को उचित सजा मिलेगी. श्रीलंका के विदेश मंत्रालय ने पहलगाम में हुए आतंकी हमले की कड़ी निंदा करते हुए पीड़ित परिवारों के प्रति अपनी संवेदना जताई. उन्होंने घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना करते हुए आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में भारत सरकार और लोगों के साथ दृढ़ एकजुटता की बात कही.