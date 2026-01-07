विज्ञापन
VIDEO: ये कैसा चमत्कार! बर्फ में लगी भयानक आग, माउंट एटना के पहाड़ों में ये कैसे हुआ

Volcano Video: दुनिया में अक्सर ऐसे हैरतअंगेज घटनाएं होती हैं, जिन्हें देखकर हम दांतों तले उंगलियां दबा लेते हैं. ऐसा ही कुछ यूरोप के माउंट एटना ज्वालामुखी के फटने के दौरान देखा गया.

सिसली:

आग और पानी एक दूसरे के दुश्मन होते हैं और जहां बर्फ जमी हो, वहां तो आग का सवाल ही नहीं उठता. लेकिन ऐसी ही कुछ अनोखी घटना यूरोप के पहाड़ माउंट एटना में देखने को मिला है, जहां बर्फीली पहाड़ियों में जमा बर्फ में आग सी लग गई. दरअसल, इटली के सिसली द्वीप के माउंट एटना में एक्टिव ज्वालामुखी है, जहां धमाके के साथ सैकड़ों फीट ऊपर तक लावा उठा और फिर बर्फीली पहाड़ियों में बहता हुआ बर्फ की चट्टानों में प्रवेश कर गया. लावा इतना गरम और ज्वलनशील था कि बर्फ भी पिघलकर आग में पानी होते देर न लगी. ऐसा अद्भुत दृश्य कैमरे में भी कैद हो गया. यूरोपीय देश इटली के सिसली ये ज्वालामुखी दुनिया के सबसे खतरनाक ज्वालामुखी में से एक माना जाता है.

इटली के सिसली के माउंट एटना में ये ज्वालामुखी 2025 के आखिरी में फटा था. इसमें धुआं और लावा अभी तक पूरे इलाके को अपने आगोश में लिए हुए हैं. सोशल मीडिया पर इस ज्वालामुखी में आग का वीडियो देखा जा रहा है. इस अनोखी चमत्कारिक घटना को देखकर सब हैरान हैं कि आखिर लाल खौलता हुआ लावा बर्फीली पहाड़ी को कैसे झुलसा रहा है.

 बहुत सारे लोग कुदरत के इस करिश्मे को मोबाइल में कैद करते भी दिखे. इस रोमांचक वाकये का वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर किया गया था. इसमें शिखर पर ताजा बर्फ के ऊपर से चमकती नारंगी अंगारे लावा के तौर पर गिरते हुए दिखाई दे रहे हैं. इसमें अंगारों के साथ राख का गुबार भी ऊपर उठ रहा है.सफेद बर्फ पर आग का ये वाकया चौंकाने वाला नजर आ रहा है. पहाड़ी के नीचे ढलान पर तमाम सैलानी इस घटना को देख भी रहे हैं. 

ये ज्वालामुखी न्यू ईयर 2026 के पहले दिन फूटा था. इटली के नेशनल जियोलॉजी और ज्वालामुखी विज्ञान संस्थान (INGV) ने माउंट एटना के पूर्वी ढलान पर दरारों के बीच लावा फूटकर बाहर निकलने का पहले ही अलर्ट दिया था. चेतावनी में कहा गया था कि ज्वालामुखी की चोटियों के आसपास गड्ढों में लगातार विस्फोट के साथ लावा बाहर निकल रहा है. इससे राख के बादल आकाश में फैल गए. ज्वालामुखी से लावा निकलने का स्तर बढ़ा लेकिन ये बहुत बड़े इलाके में नहीं फैला है

