ईरान के बंदरगाह पर भीषण धमाका, 516 लोग जख्मी; कई किलोमीटर दूर से दिख रहा तबाही का मंजर, VIDEO

Iran Blast Update: ईरान के बंदरगाह पर आग और भीषण विस्फोट की खबर सामने आई है. विस्फोट में 400 से अधिक लोगों के घायल होने की सूचना सामने आई है. मिली जानकारी के अनुसार ईरान के बंदर अब्बास शहर में स्थित राजई बंदरगाह पर शनिवार को भीषण विस्फोट हुई जिसके बाद बंदरगाह पर भीषण आग लग गई. शुरुआती जानकारी में इस धमाके में 115 लोगों के घायल होने की सूचना सामने आई थी. लेकिन कुछ ही देर बाद हताहतों की संख्या बढ़कर 281 हो गई. इसके बाद ईरानी सरकारी टीवी ने बताया कि इस विस्फोट में घायलों की संख्या 406 हो चुकी है. इसके बाद यह जानकारी सामने आई कि इस घटना में जख्मी हुए लोगों की संख्या बढ़कर 516 हो गई है.

न्यूज एजेंसी एपी और ईरान की सरकारी मीडिया ने भी इस भीषण घटना की पुष्टि की है. शुरुआती जानकारी के अनुसार कंटेनरों की वजह से धमाके की बात सामने आई है. इस धमाके से जुड़ी कई तस्वीरें और वीडियो सामने आई है. इस धमाके का असर कई किलोमीटर दूर तक देखने को मिला है. धूएं का गुबार और ब्लास्ट की तस्वीरें-वीडियो दिल दहलाने वाले हैं.

ईरानी सरकारी मीडिया के अनुसार, दक्षिणी ईरान के बंदर अब्बास में शाहिद राजाई बंदरगाह पर शनिवार को एक शक्तिशाली विस्फोट हुआ. अधिकारियों ने कहा कि विस्फोट शाहिद राजाई बंदरगाह के घाट क्षेत्र में रखे गए कंटेनरों से हुआ, जो ईरान के कंटेनर यातायात, तेल भंडारण और पेट्रोकेमिकल संचालन के लिए एक महत्वपूर्ण केंद्र है.



प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि एक जोरदार धमाका हुआ, जिसके बाद आसमान में काले धुएं का गुबार उठने लगा. सोशल मीडिया पर प्रसारित वीडियो में इमारतों, वाहनों और बुनियादी ढाँचे को भारी नुकसान हुआ है, जिसमें आपातकालीन कर्मचारी घायलों की मदद कर रहे हैं और मलबे का सर्वेक्षण कर रहे हैं.

The more I read about this explosion today in Bandar Abbas, the more I think about the reports about those #Iran cargo ships docking in Bandar Abbas after departing #China with missile components. pic.twitter.com/X0Rxrx51Na