अमेरिका में 'ब्लैक' की लड़ाई लड़ने वाले जेसी जैक्सन का 84 वर्ष की आयु में निधन

1960 के दशक में किंग के सदर्न क्रिश्चियन लीडरशिप कॉन्फ्रेंस में एक नेता के रूप में उन्हें प्रसिद्धि मिली. उन्होंने दो सामाजिक न्याय और सक्रियता संगठनों की स्थापना की.

जेसी जैक्सन मार्टिन लूथर किंग के करीबी रहे.
  • जेसी जैक्सन, नस्लीय भेदभाव के खिलाफ संघर्ष करने वाले बैपटिस्ट पादरी और मार्टिन लूथर किंग के करीबी सहयोगी थे
  • 1968 में मार्टिन लूथर किंग की हत्या के समय वे मेम्फिस में उनके साथ मौजूद थे और सामाजिक न्याय के लिए सक्रिय रहे
  • जैक्सन ने 1971 में ऑपरेशन पुश और 1983 में नेशनल रेनबो कोएलिशन की स्थापना की, जो बाद में विलय हो गए
नस्लीय भेदभाव से लड़ने वाले दक्षिणी अमेरिका में पले-बढ़े एक वाक्पटु बैपटिस्ट पादरी और मार्टिन लूथर किंग के करीबी जेसी जैक्सन का आज निधन हो गया. वो 84 वर्ष के थे. वो दो बार डेमोक्रेटिक पार्टी की और से राष्ट्रपति पद के नामांकन के लिए चुनाव लड़े थे. एनबीसी न्यूज ने मंगलवार को उनके परिवार के हवाले से यह जानकारी दी.

1960 के दशक में मार्टिन लूथर किंग जूनियर के करीबी सहयोगी, एक प्रभावशाली अश्वेत वक्ता और अंतरराष्ट्रीय विवादों में एक सफल मध्यस्थ के रूप में, लंबे समय तक बैपटिस्ट मंत्री रहे इस व्यक्ति ने छह दशकों से अधिक समय तक राष्ट्रीय मंच पर अफ्रीकी अमेरिकियों के लिए लड़ाई लड़ी.

अमेरिका में नस्लीय न्याय के लिए चले लंबे संघर्ष के कई महत्वपूर्ण क्षणों में जैक्सन मौजूद रहे.

1968 में जब नागरिक अधिकार नेता किंग की हत्या हुई थी, तब वे मेम्फिस में उनके साथ थे; 2008 में बराक ओबामा के राष्ट्रपति चुनाव जीतने पर वे भीड़ में खुलकर रोए थे; और 2021 में जब एक अदालत ने एक पूर्व पुलिस अधिकारी को निहत्थे अश्वेत व्यक्ति जॉर्ज फ्लॉयड की हत्या का दोषी ठहराया, तब वे उनके परिवार के साथ खड़े रहे.

जैक्सन ने 1984 के डेमोक्रेटिक नेशनल कन्वेंशन में कहा था, "मेरा निर्वाचन क्षेत्र हताश, अभिशप्त, वंचित, अपमानित और तिरस्कृत लोग हैं." 

1960 के दशक में किंग के सदर्न क्रिश्चियन लीडरशिप कॉन्फ्रेंस में एक नेता के रूप में उन्हें प्रसिद्धि मिली. उन्होंने दो सामाजिक न्याय और सक्रियता संगठनों की स्थापना की. 1971 में ऑपरेशन पुश और उसके बारह साल बाद नेशनल रेनबो कोएलिशन. ये दोनों संगठन 1996 में विलय हो गए.

