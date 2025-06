कश्मीर से अरुणाचल तक, इजरायली सेना ने दिखाया भारत का गलत मैप; फिर मांगी माफी

इजरायली रक्षा बलों (IDF) के शुक्रवार को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर शेयर किए गए एक नक्शे ने विवाद को जन्म दे दिया है. नक्शे में जम्मू-कश्मीर को पाकिस्तान का हिस्सा और अरुणाचल प्रदेश को चीन का हिस्सा दिखाया गया. साथ-साथ उत्तर-पूर्वी क्षेत्र को नेपाल से जोड़ा गया. इस नक्शे पर जब विरोध जताया गया तो इजरायली सेना को मांफी मांगनी पड़ी. IDF ने स्वीकार किया कि मानचित्र में सीमाओं को सटीक रूप से दिखाने में वो विफल रहा. दरअसल गलत नक्शे को लेकर एक्स पर कई भारतीय यूजर्स ने विरोध किया था. उन्होंने नक्शे को गलत बताते हुए इजरायली सेना से पोस्ट वापस लेने का आग्रह किया था. यहां तक की कुछ ने इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू को भी टैग किया था.

