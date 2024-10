हिज्बुल्लाह का एक और कमांडर संचार प्रमुख राशिद सकाफी मारा गया- IDF का दावा

इजरायल (Israel) के निशाने पर हिज्‍बुल्‍लाह (Hezbollah) के बड़े कमांडर हैं. इजरायल डिफेंस फोर्सेज (Israel Defense Forces) ने हिज्‍बुल्‍लाह के एक और कमांडर को मार गिराने का दावा किया है. इजरायल के मुताबिक, उसने हिज्‍बुल्‍लाह के संचार प्रमुख मोहम्‍मद राशिद सकाफी को ढेर कर दिया है. आईडीए ने पुख्‍ता सूचना मिलने के बाद गुरुवार को बेरूत में हमले को अंजाम दिया था.

