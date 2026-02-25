आयरन डोम एयर डिफेंस सिस्टम, मेल ड्रोन, नया सुरक्षा समझौता... इजरायल-भारत की डील से कांपेंगे दुश्मन

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 25-26 फरवरी को इजरायल की एक महत्वपूर्ण यात्रा पर जा रहे हैं. उनके पहुंचने से पहले ही इजरायल की संसद को तिरंगे की रोशनी से सराबोर कर दिया गया है. पीएम मोदी की यह इजरायल यात्रा 2017 की ऐतिहासिक यात्रा के बाद उनकी दूसरी यात्रा है और उनके तीसरे कार्यकाल के दौरान पहली यात्रा है. यह यात्रा पश्चिम एशियाई भू-राजनीति के एक महत्वपूर्ण मोड़ पर हो रही है. ईरान-अमेरिका की जंग की आहट के बीच पीएम मोदी का ये दौरा इजरायल-भारत की दोस्ती की एक नई मिसाल बनेगा.



तिरंगे की रोशनी में इजरायल की संसद

रक्षा समझौते

पीएम मोदी के इस दौरे में भारत और इजरायल के बीच एक बड़े सुरक्षा समझौते का नया MoU साइन होने की उम्मीद है. इस समझौते में संवेदनशील टेक्नोलॉजी शेयरिंग और संयुक्त उत्पादन पर जोर दिया जाएगा. इससे भारत की सैन्य ताकत कई गुना बढ़ जाएगी. फोर्ब्स इंडिया की एक रिपोर्ट के मुताबिक, इजरायल 2026 में भारत के साथ $8.6 बिलियन के हथियारों के सौदे पर सहमत हो गया है, जिससे वह फ्रांस के बाद भारत का सबसे बड़ा हथियार सप्लायर बन जाएगा. रिपोर्ट के मुताबिक, $8.6 बिलियन के इन सौदों में राफेल द्वारा बनाए गए SPICE 1000 प्रिसिजन गाइडेंस बम, रैम्पेज एयर-टू-सरफेस मिसाइल (250 km रेंज), एयर लोरा एयर-लॉन्च बैलिस्टिक मिसाइल और आइसब्रेकर मिसाइल सिस्टम (300km रेंज) शामिल हैं.

मेल ड्रोन

द हिंदू की एक रिपोर्ट के मुताबिक़ भारत इजरायल से अतिरिक्त मात्रा में हेरोन एमके-2 मीडिम एल्टीट्यूड लॉन्ग एन्ड्यूरेंस (मेल) ड्रोन खरीदने की योजना बना रहा है. एयरफोर्स टेक्नॉलॉजी डॉट कॉम के मुताबिक ये ड्रोन हवा में एक बार में लगातार 45 घंटे तक उड़ान भर सकता है. ये करीब 470 किलोग्राम का भार ढो सकता है. ये करीब 35 हजार फीट की ऊंचाई तक पहुंच सकता है. ये सभी तरह के मौसम में उड़ान भरने में सक्षम है.

आयरन डोम