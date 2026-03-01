Iran-Israel Attack: अटैक पर अटैक,सब धुआं-धुआं; अमेरिकी सेना ने जारी किया ईरान पर तबाही का VIDEO

ईरान-इजरायल युद्ध के बीच अमेरिकी सेना ने एयरस्ट्राइक का वीडियो जारी किया है. अमेरिकी सेना ने कहा कि जैसा कि राष्ट्रपति ने कहा, हमारा उद्देश्य ईरानी शासन से आने वाले अंस्ख्य खतरों को खत्म करके अमेरिकी लोगों की रक्षा करना है.राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने साहसिक कदम उठाने का आदेश दिया था. सेंटकॉम की सेनाएं जबरदस्त और लगातार हमला कर रही हैं.

अमेरिका ने जारी किया वीडियो

अमेरिकी सेंट्रल कमांड ने कहा कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प ने कड़े कदम उठाने का आदेश दिया था और अमेरिकी सेनाओं का उद्देश्य ईरान से आने वाले खतरों को खत्म करके अमेरिकियों की रक्षा करना है. एक वीडियो साझा करते हुए, जिसमें ईरान में किए गए हवाई हमलों की तस्वीरें दिखाई दे रही हैं, सेंट्रल कमांड ने X पर लिखा कि जैसा कि राष्ट्रपति ने कहा है, हमारा लक्ष्य ईरानी शासन से आने वाले आसन्न खतरों को खत्म करके अमेरिकी लोगों की सुरक्षा करना है. राष्ट्रपति ने साहसिक कार्रवाई का आदेश दिया. सेंटकॉम की सेनाएं बेहद जोरदार और लगातार हमला कर रही हैं.



As the President stated, our objective is to defend the American people by eliminating imminent threats from the Iranian regime.



The President ordered bold action. CENTCOM forces are delivering an overwhelming and unrelenting blow. pic.twitter.com/B0k5gV4YnU — U.S. Central Command (@CENTCOM) February 28, 2026



ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्लाह खामेनेई की मौत

ईरान के सुप्रीम लीडर (1989 से), अयातुल्लाह अली खामेनेई की इन हमलों में मौत हो गई.ईरानी सरकारी टीवी ने रविवार सुबह उनकी मौत की पुष्टि की, कुछ ही घंटे बाद जब ट्रम्प ने 86 वर्षीय धार्मिक नेता को ‘इतिहास के सबसे बुरे लोगों में से एक' बताते हुए उनके मारे जाने की घोषणा की थी.