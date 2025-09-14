टीवी रिमोट विवाद में बेटे ने की बुजुर्ग मां की हत्या, ब्रिटेन कोर्ट ने दी आजीवन कारावास की सजा

इंग्लैंड के बर्मिंघम में अपनी मां की हत्या करने वाले 39 साल के भारतीय मूल के व्यक्ति को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है. अदालत के फैसले में कहा गया कि दोषी को पहले कम से कम 15 साल जेल में बिताने होंगे और इसके बाद ही उसे पैरोल दिए जाने पर विचार किया जाएगा.

मां की हत्या के जुर्म में हुआ आजीवन कारावास

दोषी सुरजीत सिंह ने अपनी 76 साल की मां मोहिंदर कौर की हत्या का जुर्म स्वीकार कर लिया था. पिछले साल सितंबर में कई बार वार किए जाने से लगी चोट के कारण कौर की मौत हो गई थी. बर्मिंघम क्राउन कोर्ट में शुक्रवार को सिंह को उस दौरान सजा सुनाई गई, जब यह बात सामने आई कि टेलीविजन के रिमोट को लेकर हुए विवाद के कारण नशे में धुत सिंह ने अपनी मां पर जानलेवा हमला कर दिया था.

नशे में धुत बेटे ने ली मां की जान

वेस्ट मिडलैंड्स पुलिस के जांच निरीक्षक निक बार्न्स ने कहा कि इस मूर्खतापूर्ण हत्या ने एक परिवार को तोड़ दिया है और हमारी संवेदनाएं प्रभावित सभी लोगों के साथ हैं. हिरासत के दौरान दोषी ने पुलिस को बताया कि जब उसकी मां ने उसे नशे में होने के लिए डांटा तो वह अपना संतलुन खो बैठा था. उसका ऐसा करने का कोई इरादा नहीं था. वह बस अपना संतुलन खो बैठा था.

वह बर्मिंघम के सोहो इलाके में स्थित घर में अपनी विधवा मां की देखभाल करता था. पुलिस ने कहा कि कई बार वार किए जाने से मोहिंदर कौर की मौत हुई थी, लेकिन यह स्पष्ट नहीं है कि किसी हथियार का इस्तेमाल किया गया था और उसने किस मकसद से इसे अंजाम दिया.

