विज्ञापन
विशेष लिंक

टीवी रिमोट विवाद में बेटे ने की बुजुर्ग मां की हत्या, ब्रिटेन कोर्ट ने दी आजीवन कारावास की सजा

हिरासत के दौरान दोषी ने पुलिस को बताया कि जब उसकी मां ने उसे नशे में होने के लिए डांटा तो वह अपना संतलुन खो बैठा था. उसका ऐसा करने का कोई इरादा नहीं था. वह बस अपना संतुलन खो बैठा था.

Read Time: 2 mins
Share
टीवी रिमोट विवाद में बेटे ने की बुजुर्ग मां की हत्या, ब्रिटेन कोर्ट ने दी आजीवन कारावास की सजा
ब्रिटेन में भारतीय मूल के व्यक्ति को आजीवन कारावास की सजा.
  • इंग्लैंड के बर्मिंघम में सुरजीत सिंह को अपनी मां की हत्या के जुर्म में आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है.
  • अदालत ने कहा है कि सुरजीत सिंह को पहले कम से कम 15 साल जेल में बिताने होंगे और बाद में पैरोल पर विचार होगा.
  • सुरजीत सिंह ने अपनी 76 वर्षीय मां मोहिंदर कौर की हत्या करना स्वीकार किया था, जो पिछले साल सितंबर में हुई थी.
क्या हमारी AI समरी आपके लिए उपयोगी रही?
हमें बताएं।
अन्य न्यूज़ ब्रीफ
बर्मिंघम:

इंग्लैंड के बर्मिंघम में अपनी मां की हत्या करने वाले 39 साल के भारतीय मूल के व्यक्ति को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है. अदालत के फैसले में कहा गया कि दोषी को पहले कम से कम 15 साल जेल में बिताने होंगे और इसके बाद ही उसे पैरोल दिए जाने पर विचार किया जाएगा.

ये भी पढ़ें- चीन पर 50 से 100% टैरिफ लगाओ, रूसी तेल खरीदना करो बंद... ट्रंप ने नाटो देशों को लिखी चिट्ठी

मां की हत्या के जुर्म में हुआ आजीवन कारावास

दोषी सुरजीत सिंह ने अपनी 76 साल की मां मोहिंदर कौर की हत्या का जुर्म स्वीकार कर लिया था. पिछले साल सितंबर में कई बार वार किए जाने से लगी चोट के कारण कौर की मौत हो गई थी. बर्मिंघम क्राउन कोर्ट में शुक्रवार को सिंह को उस दौरान सजा सुनाई गई, जब यह बात सामने आई कि टेलीविजन के रिमोट को लेकर हुए विवाद के कारण नशे में धुत सिंह ने अपनी मां पर जानलेवा हमला कर दिया था.

नशे में धुत बेटे ने ली मां की जान

वेस्ट मिडलैंड्स पुलिस के जांच निरीक्षक निक बार्न्स ने कहा कि इस मूर्खतापूर्ण हत्या ने एक परिवार को तोड़ दिया है और हमारी संवेदनाएं प्रभावित सभी लोगों के साथ हैं. हिरासत के दौरान दोषी ने पुलिस को बताया कि जब उसकी मां ने उसे नशे में होने के लिए डांटा तो वह अपना संतलुन खो बैठा था. उसका ऐसा करने का कोई इरादा नहीं था. वह बस अपना संतुलन खो बैठा था.

वह बर्मिंघम के सोहो इलाके में स्थित घर में अपनी विधवा मां की देखभाल करता था. पुलिस ने कहा कि कई बार वार किए जाने से मोहिंदर कौर की मौत हुई थी, लेकिन यह स्पष्ट नहीं है कि किसी हथियार का इस्तेमाल किया गया था और उसने किस मकसद से इसे अंजाम दिया.

इनपुट- भाषा

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Britain, Life Imprisonment, Britain Mother Murder, Mother Murder, Indian Origin Man
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com