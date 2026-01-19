अमेरिका में भारतीय मूल के पति-पत्नी गिरफ्तार, होटल से सेक्स और ड्रग्स रैकेट चलाते पकड़े गए

अमेरिका के वर्जीनिया में एक मोटल (एक तरह का होटल) में ड्रग्स और सेक्स रैकट चलाने के आरोप में भारतीय मूल के एक कपल (पति-पत्नी) को तीन अन्य लोगों के साथ गिरफ्तार किया गया है. फेडरल और स्थानीय एजेंटों ने आपराधिक गतिविधि के केंद्र में आए इस मोटल पर छापा मारा था. उत्तरी वर्जीनिया में फेडरल वकीलों के अनुसार, 52 साल की कोशा शर्मा और 55 साल के तरुण शर्मा पर आरोप है कि वे अपने मोटल, रेड कार्पेट इन की तीसरी मंजिल का उपयोग ड्रग्स बेचने और सेक्स रैकेट चलाने के लिए करते थी. जबकि मेहमानों को निचली मंजिल पर रखते थे.

बता दें कि मोटल एक प्रकार का सड़क किनारे बना आवास है, जो खास तौर पर कार से यात्रा करने वाले ड्राइवरों के लिए बनाया गया है, जहां कमरों के दरवाजे सीधे पार्किंग एरिया में खुलते हैं, जिससे यात्री अपनी गाड़ी से उतरकर सीधे अपने कमरे में जा सकते हैं. यह होटल से छोटा और किफायती होता है.

मोटल में क्या हो रहा था?

फेडरल और स्थानीय एजेंटों ने कई गुप्त अभियानों के बाद आपराधिक गतिविधि के केंद्र में मौजूद इस मोटल पर छापा मारा और कुल पांच लोगों को गिरफ्तार किया. अदालत के दस्तावेजों के अनुसार मई 2023 से कोशा शर्मा (उर्फ ​​​​मा या मामा के) और तरुण शर्मा (उर्फ ​​​​पॉप या पा) और कोशा एलएलसी, जो "रेड कार्पेट इन" के रूप में व्यवसाय कर रहे हैं, ने मोटल को पट्टे पर दिया है और उसे ऑपरेट किया है.

बताया गया है कि कोशा और तरूण शर्मा शादीशुदा हैं. उन्होंने अवैध गतिविधि से होने वाली कमाई में से हिस्सा लेते हुए मोटल से वेश्यावृत्ति और नशीली दवाओं के गिरोह को संचालित करने की अनुमति दी. पुलिस ने कहा कि कोशा वेश्याओं और ड्रग्स चाहने वाले लोगों को तीसरी मंजिल पर रखता था और अगर पुलिस घटनास्थल पर पहुंचती तो वह उन्हें सचेत कर देता था, अक्सर अधिकारियों को कमरों में प्रवेश करने से रोकता था.

इन दोनों के अलावा तीन अन्य लोगों को भी आपराधिक गतिविधि में भाग लेने के आरोप में ऑपरेशन के दौरान गिरफ्तार किया गया था- 51 वर्षीय मार्गो पियर्स, 40 वर्षीय जोशुआ रेडिक और 33 वर्षीय राशर्ड स्मिथ.

