विज्ञापन
विशेष लिंक

ईरान में बढ़ते तनाव के बीच भारत अलर्ट, नागरिकों को देश छोड़ने की दी सलाह

अमेरिका की संभावित सैन्य कार्रवाई की आशंका के बीच भारत ने ईरान में मौजूद अपने सभी नागरिकों को तुरंत देश छोड़ने की सलाह दी है. भारतीय दूतावास ने आपातकालीन नंबर जारी करते हुए लोगों से फ्लाइट या किसी भी उपलब्ध माध्यम से सुरक्षित स्थान पर जाने को कहा है.

Read Time: 2 mins
Share
ईरान में बढ़ते तनाव के बीच भारत अलर्ट, नागरिकों को देश छोड़ने की दी सलाह
  • भारत सरकार ने ईरान में मौजूद अपने सभी नागरिकों को तत्काल सुरक्षित निकासी के लिए अलर्ट जारी किया है
  • भारतीय दूतावास ने सभी भारतीयों को कमर्शियल फ्लाइट या सुरक्षित परिवहन के जरिए ईरान छोड़ने की सलाह दी है
  • दूतावास ने नागरिकों से अपने पासपोर्ट, वीजा और पहचान पत्र साथ रखने तथा दूतावास से संपर्क बनाए रखने को कहा है
क्या हमारी AI समरी आपके लिए उपयोगी रही?
हमें बताएं।
अन्य न्यूज़ ब्रीफ
तेहरान:

ईरान और पश्चिम एशिया में बढ़ते तनाव के बीच भारत ने वहां मौजूद अपने नागरिकों के लिए बड़ा अलर्ट जारी किया है. भारतीय दूतावास ने सोमवार को ताजा एडवाइजरी जारी करते हुए कहा है कि भारत के सभी नागरिक तुरंत ईरान से निकल जाएं. यह सलाह ऐसे समय पर आई है जब आने वाले दिनों में अमेरिका द्वारा संभावित सैन्य कार्रवाई की आशंका जताई जा रही है. एडवाइजरी में साफ कहा गया है कि भारतीय नागरिक चाहे वे स्टूडेंट हों, तीर्थयात्री, बिजनेस ट्रैवलर या टूरिस्ट, उन्हें जल्द से जल्द उपलब्ध किसी भी माध्यम से ईरान छोड़ देना चाहिए. दूतावास ने कहा है कि लोग कमर्शियल फ्लाइट्स या किसी भी सुरक्षित ट्रांसपोर्ट के जरिए देश से बाहर निकलें.

Latest and Breaking News on NDTV


भारत ने अपनी 14 जनवरी 2026 वाली एडवाइजरी को भी दोहराया है, जिसमें नागरिकों से कहा गया था कि वे किसी भी तरह के प्रदर्शन, भीड़भाड़ या असुरक्षित स्थानों से दूर रहें, स्थानीय मीडिया के जरिए हालात की अपडेट लेते रहें और लगातार भारतीय दूतावास से संपर्क बनाए रखें.

दूतावास ने यह भी कहा है कि सभी भारतीय अपने पासपोर्ट, वीज़ा और पहचान पत्र हर समय अपने पास रखें, ताकि जरूरत पड़ने पर तुरंत निकासी या यात्रा की प्रक्रिया पूरी की जा सके. किसी भी तरह की दिक्कत आने पर दूतावास से संपर्क करने की सलाह दी गई है.

भारतीय दूतावास ने आपातकालीन सहायता के लिए चार हेल्पलाइन नंबर और एक ईमेल जारी किया है

  • +989128109115,
  • +989128109109,
  • +989128109102,
  • +989932179359
  • Email: cons.tehran@mea.gov.in


दूतावास ने यह भी अनुरोध किया है कि ईरान में मौजूद सभी भारतीय नागरिक अपने विवरण के साथ दूतावास में रजिस्टर जरूर करें, ताकि किसी भी इमरजेंसी स्थिति में उनसे तुरंत संपर्क किया जा सके. ईरान में हालात लगातार बदल रहे हैं और सुरक्षा एजेंसियां स्थिति पर कड़ी नजर बनाए हुए हैं. ऐसे में भारत सरकार ने नागरिकों को जोखिम से दूर रहने और जल्द से जल्द सुरक्षित स्थान पर जाने की सलाह दी है.

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
India Advisory, Indians In Iran, US Strike Risk
Get App for Better Experience
Install Now