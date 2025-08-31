बौध धर्म, व्यापार से सिनेमा तक… सदियों से जुड़ी है भारत और चीन की संस्कृति, अंग्रेजों ने यूं डाली खटाई

हाथी और ड्रैगन… एक-दूसरे के पड़ोस में बैठ दो ऐसे शक्तिशाली देश जो जब भी एक साथ खड़े होते हैं तो वर्ल्ड ऑर्डर को चुनौती देते दिखते हैं लेकिन जब टकराव की स्थिति में आते हैं तो दुनिया की पेशानी पर बल पड़ने लगता है. जी हां हम बात कर रहे हैं भारत और चीन की. भारत के प्रधानमंत्री 7 साल बाद चीन की यात्रा पर गए हैं और इसपर पूरी दुनिया की नजर है. जब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत पर टैरिफ बम फोड़ रखा है, पीएम मोदी की यह चीन यात्रा कई मायनों में अहम हो जाती है. पीएम मोदी ने इन दौरे पर चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग के साथ द्वि-पक्षीय बैठक की है और दोनों ही नेताओं ने यह जोर देकर कहा है कि दोनों देशों का एक साथ रहना और सहयोग करना क्यों जरूरी है.

वैसे क्या आपको पता है कि भारत और चीन के बीच का यह रिश्ता सदियों पुराना है? बीजिंग में स्थित भारतीय उच्चायोग के अनुसार 1500-1000 ईसा पूर्व में दोनों देशों के बीच वैचारिक और भाषाई आदान-प्रदान के कुछ प्रमाण मौजूद हैं. तब चीन में शांग-झोउ राजवंशों का शासन था और उस समय भारत में प्राचीन वैदिक सभ्यताएं थीं.

भारत और चीन के बीच संपर्कों के लिखित अभिलेख कम से कम दूसरी शताब्दी ईसा पूर्व के हैं. व्यापरा के माध्यम से लोगों के स्तर पर ऐसे संपर्कों को शाही संरक्षण के तहत पहली शताब्दी ईस्वी में भारत से चीन में बौद्ध धर्म के आगमन के साथ बढ़ावा मिला. एक चीनी भिक्षु, फा जियान (फा-ह्सियेन, ई. 399-414), ने ई. 402 में भारत का दौरा किया, 10 वर्षों तक रहे, और अपनी वापसी के बाद कई संस्कृत, बौद्ध ग्रंथों का चीनी भाषा में अनुवाद किया. फ़ो गुओ जी की यात्राओं का उनका रिकॉर्ड (बौद्ध साम्राज्यों का रिकॉर्ड) एक महत्वपूर्ण ऐतिहासिक स्रोत है. वेदों के साथ-साथ बौद्ध सूत्रों के विद्वान कुमारजीव का जन्म चीनी मां और भारतीय पिता से हुआ था. संस्कृत सूत्रों के चीनी भाषा में उनके अनुवाद को आज भी महत्व दिया जाता है. 5वीं शताब्दी ईस्वी में एक दक्षिण भारतीय भिक्षु बोधिधर्म, चीन में शाओलिन मठ के पहले कुलपति बने. ज़ुआन ज़ैंग (ह्वेन त्सांग) ने बौद्ध धर्मग्रंथों की खोज में 7वीं शताब्दी ईस्वी में हर्ष वर्धन के शासनकाल के दौरान भारत का दौरा किया था. उनकी यात्रा पारंपरिक चीनी विद्या का हिस्सा बन गई जब "ए जर्नी टू द वेस्ट" नामक बाद की पीरियड बुक में वर्णित किया गया.

भाषा, ज्ञान से धर्म तक, संस्कृति दोनों को जोड़ती है

पहली, दूसरी और तीसरी शताब्दी के दौरान भारत के कई बौद्ध तीर्थयात्रियों और विद्वानों ने चीन की यात्रा की. कश्यप मातंग और धर्मरत्न ने लुओयांग में व्हाइट हॉर्स मठ को अपना निवास स्थान बनाया. कुमारजीव, बोधिधर्म और धर्मक्षेमा जैसे प्राचीन भारतीय भिक्षु-विद्वानों ने चीन में बौद्ध धर्म के प्रसार में योगदान दिया. इसी प्रकार, चीनी तीर्थयात्रियों ने भी भारत की यात्राएं कीं, उनमें से सबसे प्रसिद्ध फा जियान और जुआन जैंग हैं.

चीन का रेशम देश और विदेश दोनों जगह प्रसिद्ध था और यह भारत में भी फैल गया था. संस्कृत में "सिनामसुका" शब्द भी है, जिसका अर्थ है "चीनी कपड़े, रेशमी कपड़े". "सिनेजा", जिसका अर्थ संस्कृत में "स्टील" है, को चीनी में "झिना शेंग" कहा जाता है, जिसका आधुनिक अर्थ में "चीन में निर्मित" है. यहां देखा जा सकता है कि लोकप्रिय शब्द "मेड इन चाइना" भारत में पहले से ही मौजूद है.

बुक ऑफ हान के रिकॉर्ड के अनुसार, हान राजवंश के सम्राट वू के बाद से, चीन और भारत के कश्मीर ने राजनयिक संबंध स्थापित किए थे और बड़ी संख्या में भौतिकवादी इधर से उधर जाते थे. उस समय, भारत से चीन में आने वाली वस्तुओं में मोती, सफेद जेड, क्रिस्टल, एगेट आदि शामिल थे. ये बताते हैं कि चीन और भारत के बीच भौतिक सभ्यता का एक लंबा इतिहास है.

दोनों को पश्चिम ने लूटा

18वीं शताब्दी के दौरान किंग राजवंश के मध्य में दोनों देशों ने व्यापार संबंधों को फिर से शुरू किया. लेकिन दुर्भाग्य से इस व्यापार का प्रमुख भाग अफीम था. अंग्रेज भारत में अफीम का उत्पादन करते थे और इसकी तस्करी चीन में करते थे. किंग सरकार द्वारा व्यापक रूप से अफीम विरोधी अभियान शुरू करने के बाद, ब्रिटिश सरकार ने दो बार अफीम युद्ध शुरू किया, जिससे किंग सरकार को अफीम व्यापार को वैध बनाने के लिए मजबूर होना पड़ा, जिसने आधुनिक चीनी लोगों को अपमान और आपदा की खाई में धकेल दिया. चीन और भारत के लोग घरेलू स्तर पर कमजोर और गरीब हो गये. बढ़ती पश्चिमी औपनिवेशिक शक्तियों द्वारा उन्हें लूटा गया और वे एक गहरे राष्ट्रीय संकट में फंस गए. चीन धीरे-धीरे एक अर्ध-औपनिवेशिक और अर्ध-सामंती समाज बन गया, जबकि भारत को ब्रिटेन का गुलाम बनने के लिए मजबूर होना पड़ा. चीन और भारत के बीच आदान-प्रदान पर पश्चिम का सीधा प्रभाव था. यह सक्रिय और सकारात्मक से निष्क्रिय और नकारात्मक में बदल गया, और यहां तक ​​कि कई बार बाधित भी हुआ.

आजादी की लड़ाई और उसके बाद

भारत में बौद्ध धर्म के पतन और दोनों देशों में उपनिवेशवाद के प्रसार के कारण सांस्कृतिक आदान-प्रदान कम हो गया. हालांकि, जब दोनों देशों के लोगों ने नए सवालों के नए जवाब तलाशने शुरू किए तो पुरानी दोस्ती फिर से जिंदा हो गई. स्वतंत्रता के लिए अपनी अपनी लड़ाई में संपर्क, पारस्परिक हित और एकजुटता की भावनाएं फिर से शुरू हुईं. इस अवधि की ऐतिहासिक घटनाएं हैं - कांग यूवेई का भारत में प्रवास (1890), टैगोर की चीन यात्रा (1924), टैगोर के मार्गदर्शन में प्रोफेसर टैन युनशान द्वारा विश्वभारती विश्वविद्यालय में चीना भवन की स्थापना (1937), भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा सहायता चीन मेडिकल मिशन को भेजना, जिसमें डॉ. द्वारकानाथ कोटनिस भी शामिल थे (1938), और जू बेइहोंग की शांतिनिकेतन की यात्रा (1939-40).

पचास के दशक की शुरुआत और 1950 के दशक के हिंदी-चीनी भाई-भाई चरण में इन संबंधों में और मजबूती देखी गई. आवारा, कारवां और दो बीघा जमीन जैसी भारतीय फिल्मों के साथ-साथ राज कपूर और नरगिस जैसे सितारों ने चीनी दर्शकों पर अमिट छाप छोड़ी. 1980 के दशक में राजनीतिक संबंधों की बहाली ने सांस्कृतिक आदान-प्रदान को गति प्रदान की है.

