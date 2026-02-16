'अब्बा निराश': इमरान खान के बेटे कासिम और सुलेमान पिता की गिरती सेहत से चिंतित

लंदन में रह रहे पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान के बेटों का कहना है कि उन्हें पाकिस्तानी जेल में अपने पिता की बिगड़ती सेहत की चिंता है और वे पूर्व प्रधानमंत्री से मिलने की अनुमति मांग रहे हैं. दो साल से अधिक समय बाद वे अधिकारियों से मुलाकात की अनुमति देने का आग्रह कर रहे हैं. साथ ही पाकिस्तान आने के लिए वीजा मांग रहे हैं.

खान के वकील ने पिछले हफ्ते पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट को बताया था कि हिरासत में रहने के दौरान पूर्व क्रिकेटर की दाहिनी आंख की रोशनी काफी कम हो गई थी. एक मेडिकल बोर्ड ने सोमवार को बताया कि इलाज के बाद सूजन कम हो गई है और उनकी दृष्टि में सुधार हुआ है.

लंदन में रॉयटर्स से बात करते हुए, खान के बेटे कासिम और सुलेमान (26 और 29 वर्ष) ने कहा कि वे मेडिकल रिपोर्ट को लेकर अनिश्चित हैं. उन्होंने सितंबर के बाद पहली बार गुरुवार को अपने पिता से बात की.

'इलाज नहीं पा रहा'

कासिम ने बताया कि अब्बा (इमरान खान) आमतौर पर अपनी सेहत के बारे में बात करने से बचते हैं, लेकिन फोन पर उन्होंने निराशा व्यक्त करते हुए कहा कि पिछले कुछ महीनों से उनकी आंख का इलाज नहीं हो पा रहा है.

'निजी डॉक्टरों को मिलने दें'

कासिम ने अपने पिता के बारे में कहा कि उनसे इतने लंबे समय तक दूर रहने के कारण कभी-कभी उदास महसूस करना स्वाभाविक है. उन्होंने आगे कहा कि उन्हें किसी उचित चिकित्सा सुविधा में ले जाया जाना चाहिए और उन्हें अपने निजी डॉक्टरों से मिलने की सुविधा मिलनी चाहिए. अधिकारियों का कहना है कि चिकित्सा प्रक्रियाएं चल रही हैं और वे विपक्ष द्वारा लगाए गए लापरवाही के आरोपों को खारिज कर रहे हैं. सुप्रीम कोर्ट ने उनके इलाज का विवरण मांगा है.

