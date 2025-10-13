हमास की कैद से रिहा हुआ बेटा तो नहीं रुके माता पिता के आंसू

738 दिनों की कैद काटकर आखिरकार 20 इजरायली अपने घर पहुंच गए हैं. सोमवार को रिहा किए गए बंधक इजरायल के अस्पतालों में अपने-अपने परिवारों से मिले. सोमवार को गाजा से रिहा हुए बंधकों का इस समय इजरायल के अस्पतालों में मेडिकल जांच जारी है. यह उनकी रिकवरी की दिशा में पहला कदम है. इजरायल में उन तमाम लोगों के लिए 13 अक्‍टूबर का दिन बेहद इमोशनल था.

आंखों में थे खुशी के आंसू

यूं तो इजरायल से कई वीडियो सामने आए हैं और सभी वीडियो काफी इमोशनल करने वाले हैं. लेकिन एक वीडियो ऐसा था जिसमें दो साल बाद मिलने की खुशी तो थी ही, साथ ही साथ इस खुशी को अपने करीबियों के साथ बांटने की एक्‍साइटमेंट भी थी. सोमवार की सुबह से ही बंधकों के परिवार अपने प्रियजनों की रिहाई की तैयारी के लिए गाजा बॉर्डर के पास आईडीएफ के रीम बेस की ओर रवाना हुए. जबकि समर्थक दूर से घटनाक्रम को देखने के लिए तेल अवीव में इकट्ठा थे.

तेल अवीव में लाइव टेलीकास्‍ट

जहां बंधकों को पिक करने के लिए उनके रिश्‍तेदार आईडीएफ के बेस पर थे तो वहीं कई लोग ऐसे थे जो इसका लाइव टेलीकास्‍ट देखने के लिए बैठे थे. इजरायली झंडों में लिपटे हुए थे और बंधकों के पोस्टर लिए हुए थे. ये सभी बड़ी-बड़ी स्क्रीन के सामने लगी कुर्सियों पर बैठे इंतजार कर रहे थे. स्क्रीन पर आने वाले बंधकों के इजरायल लौटने का लाइव टेलीकास्‍ट इजरायली जनता ने देखा. इससे पहले स्‍थानीय समयानुसार तेल अवीव में सुबह 5 बजे बंधकों की आजादी के लिए दो साल के अभियान का एक वीडियो चलाया जा रहा था.