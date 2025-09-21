द्वितीय विश्व युद्ध के समय का एक बड़ा बम मिलने के बाद हांगकांग में हजारों लोगों को निकाला गया

हांगकांग में एक निर्माण स्थल पर द्वितीय विश्व युद्ध के समय बचा एक बड़ा अमेरिकी निर्मित बम मिला है, जिसके बाद रातों-रात हजारों लोगों को उनके घरों से निकाला गया है ताकि विशेषज्ञ इस बम को निष्क्रिय कर सकें. पुलिस ने बताया कि बम 1.5 मीटर यानी कि करीब 5 फीट लंबा और लगभग हजार पाउंड (450 किलोग्राम) वजन का है. इसे हांगकांग द्वीप के पश्चिम हिस्से में स्थित एक बिजी आवासीय और व्यावसायिक जिले में निर्माण श्रमिकों ने खोजा है.

पुलिस अधिकारी एंडी चैन टिन-चू ने अभियान से पहले पत्रकारों से बात करते हुए कहा, "हमने पुष्टि की है कि यह वस्तु द्वितीय विश्व युद्ध का बम है." उन्होंने कहा कि "इसके निपटान से जुड़े असाधारण रूप से उच्च जोखिमों" के कारण, लगभग 1,900 घरों, जिनमें 6,000 लोग रहते हैं, को "तुरंत खाली करने का आग्रह किया गया."

बम को निष्क्रिय करने का अभियान शुक्रवार देर रात शुरू हुआ और शनिवार सुबह लगभग 11:30 बजे तक चला. इस अभियान में कोई हताहत नहीं हुआ.

जानकारी के मुताबिक, युद्ध के दौरान यह शहर जापानी सेना के कब्ज़े में था, जिसके बाद यह जापानी सेना और नौवहन का अड्डा बन गया. संयुक्त राज्य अमेरिका ने अन्य मित्र देशों की सेनाओं के साथ मिलकर जापानी आपूर्ति लाइनों और बुनियादी ढांचे को बाधित करने के लिए हांगकांग पर हवाई हमले किए थे.

बता दें कि हांगकांग में समय-समय पर द्वितीय विश्व युद्ध के बचे हुए बम मिलते रहते हैं.