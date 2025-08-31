विज्ञापन
हमास ने चीफ मोहम्मद सिनवार की मौत का कबूला सच, नेतन्याहू की बात पर लगी मुहर

मोहम्मद सिनवार लंबे समय से हमास के आतंकवादी अभियानों के लिए जाना जाता था, जिसने साल 2006 में इजराइली सैनिक गिलाद शालिट के अपहरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई.

  • हमास ने गाजा सैन्य कमांडर मोहम्मद सिनवार की मौत की आधिकारिक पुष्टि की है जो इजरायल के हमले में मारे गए थे
  • सिनवार की मौत की जानकारी के अलावा हमास ने और कोई अतिरिक्त जानकारी सार्वजनिक नहीं की है
  • मई 2024 में इजरायल ने सिनवार को निशाना बनाकर एक सटीक सैन्य हमला किया था, जिसके बाद उनकी मौत की घोषणा हुई थी
इजरायल के दावे के महीनों बाद, फिलिस्तीनी आतंकवादी समूह हमास ने औपचारिक रूप से अपने गाजा सैन्य कमांडर मोहम्मद सिनवार की मौत की पुष्टि की है. यह पुष्टि इजरायल द्वारा मई में की गई उस घोषणा के बाद हुई है, जिसमें कहा गया था कि सिनवार एक लक्षित हमले में मारा गया था.

हमास ने नहीं दी ज्यादा जानकारी

हमास ने उसकी मौत की परिस्थितियों के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं दी है. हमास ने अन्य मारे गए नेताओं के साथ सिनवार की तस्वीरें जारी कीं और उसे शहीद बताया.

इज्ज अल-दीन हद्दाद हो सकता है अगला चीफ

उसकी मौत के बाद, हमास की सशस्त्र शाखा का नेतृत्व इज्ज अल-दीन हद्दाद के हाथों में जाने की उम्मीद है. वर्तमान में वह उत्तरी गाजा में अभियानों की देखरेख कर रहा है.

कौन था मोहम्मद सिनवार

मोहम्मद सिनवार, गाजा में हमास के पूर्व प्रमुख और दक्षिणी इजरायल पर 7 अक्टूबर को हुए हमलों के प्रमुख साजिशकर्ताओं में से एक याह्या सिनवार का छोटा भाई था. गाजा के सैन्य कमांडर के रूप में अपनी भूमिका के साथ-साथ, वह जुलाई 2024 से इज्ज अल-दीन अल-कस्साम ब्रिगेड के सातवें नेता के रूप में कार्यरत था.

आतंकवादी अभियानों के लिए जाना जाता था

मोहम्मद सिनवार लंबे समय से हमास के आतंकवादी अभियानों के लिए जाना जाता था, जिसने साल 2006 में इजराइली सैनिक गिलाद शालिट के अपहरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई. शालिट को 2011 तक बंदी बनाकर रखा गया था, जब उन्हें कैदियों की अदला-बदली के समझौते के तहत रिहा किया गया, जिसमें याह्या सिनवार की रिहाई भी शामिल थी.

मौत का नाटक भी किया

2014 के गाजा संघर्ष के दौरान, हमास ने उनके ठिकाने को छिपाने के लिए उनकी मौत का नाटक भी किया था. इसके बाद कई वर्षों तक, इजरायली खुफिया एजेंसियां ​​इस विश्वास के साथ काम करती रहीं कि उन्हें मार दिया गया है.

मई की शुरुआत में हआ था हमला

इस साल मई की शुरुआत में, इजरायल रक्षा बलों (आईडीएफ) और शिन बेट ने दक्षिणी गाजा में विशेष रूप से सिनवार को निशाना बनाकर एक सटीक हमला किया. रिपोर्टों के अनुसार, यूरोपीय अस्पताल के नीचे बंकर-तोड़ हथियारों का इस्तेमाल किया गया था, जहां सिनवार के छिपे होने की आशंका थी.

हमले के कुछ सप्ताह के बाद, इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने सार्वजनिक रूप से घोषणा की कि सिनवार का सफाया कर दिया गया है. नेतन्याहू ने कहा था, "हमने हजारों आतंकवादियों, मोहम्मद दीफ, हसन नसरल्लाह और याह्या सिनवार, का सफाया कर दिया."

