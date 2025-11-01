विज्ञापन
दिनदहाड़े पाकिस्तान में गोलियों से भून दिया गया आतंकी हाफिज सईद का करीबी, लश्‍कर को बड़ा झटका 

घटना कसूर जिले में हुई और उसके घर के बाहर ही उसे गोली मार दी गई. यह जगह लाहौर से 60 किलोमीटर दूर है. वरिष्‍ठ पुलिस अधिकारी के अनुसार, शेख मुजाहिद को दो गुटों के बीच हुई गोलीबारी के दौरान गोली लगी.

  • पंजाब के कसूर जिले में लश्‍कर-ए-तैयबा के करीबी आतंकी शेख मुआज मुजाहिद की गोली मारकर हत्या हुई.
  • पुलिस ने हत्या को दो विरोधी ग्रुपों के बीच हुई गोलीबारी बताया और लश्‍कर से संबंध से इनकार किया.
  • मुआज की हत्या दिनदहाड़े उसके घर के बाहर हुई, जहां वह अन्य लोगों के साथ मौजूद था.
इस्‍लामाबाद:

आतंकी संगठन लश्‍कर-ए-तैयबा और इसके सरगना हाफिज सईद को उस समय करारा झटका लगा जब उसके करीबी आतकी शेख मुआज मुजाहिद की गोली मारकर हत्‍या कर दी. पंजाब प्रांत में हुई इस घटना पर हालांकि पुलिस ने कहा है कि उसका लश्‍कर से कोई लेना देना नहीं था. बताया जा रहा है कि मुआज, हाफिज का करीबी था और दिनदहाड़े हुई इस हत्‍या से संगठन के अंदर खलबली मच गई है. 

पिता ने दर्ज कराया केस 

घटना कसूर जिले में कोट राधा किशन में हुई और उसके घर के बाहर ही उसे गोली मार दी गई. यह जगह लाहौर से 60 किलोमीटर दूर है. वरिष्‍ठ पुलिस अधिकारी ईसा खान के अनुसार, शेख मुजाहिद को दो गुटों के बीच हुई गोलीबारी के दौरान गोली लगी.

पंजाब पुलिस का दावा है कि यह हत्या दो ग्रुप के बीच हुए शूटआउट में हुई है. मुआज के पिता ने 20 लोगों के खिलाफ पुलिस केस दर्ज कराया था. पुलिस ने हाफिज सईद के साथ किसी भी तरह के लिंक से इनकार किया है. 

हाल ही में हुई थी शादी 

पुलिस के बयान के अनुसार दो राइवल ग्रुप्‍स के रेहान और फैजान के शूटर्स के बीच फायरिंग हुई. जब फायरिंग शुरू हुई तो मुजाहिद भी वहां मौजूद दूसरे लोगों में से था. गोलियां मुजाहिद को लगीं, जिसकी मौके पर ही मौत हो गई.' पुलिस ने इसके साथ ही इस बात से इनकार किया कि मरने वाला बैन किए गए लश्‍कर का मेंबर था.

पुलिस ने पीड़ित के पिता की शिकायत पर दुश्मन ग्रुप्स के 20 से ज्‍यादा संदिग्धों के खिलाफ पाकिस्तान पीनल कोड की अलग-अलग धाराओं के तहत केस दर्ज किया. मरने वाले की एक स्पोर्ट्स शॉप थी और हाल ही में उसकी शादी हुई थी. 
 

