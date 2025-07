"अच्छी छवि बनाएं": अमेरिका में भारतीय महिला के चोरी करते पकड़े जाने के बाद विदेश मंत्रालय

विदेश मंत्रालय (MEA) ने गुरुवार को विदेशों में रह रहे भारतीय नागरिकों से वहां के कानूनों का पालन करने का आग्रह किया. यह बयान एक वायरल वीडियो पर आया है. इस वीडियो में कथित तौर पर एक भारतीय महिला को पुलिस अधिकारियों ने हिरासत में लिया है, क्योंकि उसने अमेरिका के एक महंगे स्टोर से कई सामान चुराने की कोशिश की थी.

साप्ताहिक मीडिया ब्रीफिंग के दौरान वायरल वीडियो के बारे में पूछे जाने पर, विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा, "जब कोई व्यक्ति किसी भी देश में रहता है - चाहे वह उस देश का नागरिक हो या विदेशी नागरिक - तो यह उसकी ज़िम्मेदारी है कि वह वहां के कानूनों का पालन करे."

जायसवाल ने आगे कहा, "जब भी हमारे लोग विदेश जाते हैं, हम उनसे हमेशा उस देश के कानूनों का सम्मान करने और उनका पालन करने का आग्रह करते हैं, ताकि वे अपनी एक अच्छी और सकारात्मक छवि बना सकें और उनके माध्यम से हमारे देश की भी अच्छी छवि पेश कर सकें."

महिला ने कथित तौर पर इलिनोइस के एक टारगेट स्टोर में सात घंटे से ज़्यादा समय बिताया और 1,300 डॉलर (करीब 1.1 लाख रुपये) का सामान लिया और बिना पैसे दिए स्टोर से निकलने की कोशिश की. यह घटना मई में हुई थी और टारगेट के एक कर्मचारी और महिला के बीच हुई झड़प के वायरल होने के बाद यह मामला प्रकाश में आया.

वीडियो में, उसे सामान के पैसे देने की पेशकश करते हुए भी सुना जा सकता है. वो कहती है, "अगर ऐसा है तो आपको परेशान करने के लिए मुझे बहुत दुख है. मैं इस देश की नहीं हूं. मैं यहां नहीं रहूंगी."

महिला से पूछताछ कर रही महिला पुलिस अधिकारी ने जवाब दिया, "क्या भारत में आपको चीज़ें चुराने की इजाज़त है? मुझे नहीं लगता."

Committing assault, theft, or burglary in the United States won't just cause you legal issues – it could lead to your visa being revoked and make you ineligible for future U.S. visas. The United States values law and order and expects foreign visitors to follow all U.S. laws. pic.twitter.com/MYU6tx83Zh