रूस और यूक्रेन युद्ध (Russia-Ukraine War) को लंबा वक्‍त बीच चुका है, लेकिन अभी भी यह युद्ध जारी है. हालांकि अब करीब तीन साल बाद यह युद्ध समाप्‍त करने की दिशा में रूस ने एक कदम बढ़ाया है. रूस के राष्‍ट्रपति व्‍लादिमीर पुतिन (Vladimir Putin) ने यूक्रेन के साथ 15 मई को सीधी वार्ता का प्रस्‍ताव रखा है. इसे लेकर के यूक्रेन के राष्‍ट्रपति वोलोदिमिर जेलेंस्‍की (Volodymyr Zelensky) ने खुशी जताई है और इसे सकारात्‍मक संकेत बताया है. हालांकि जेलेंस्‍की ने कहा कि शांति वार्ता शुरू होने से पहले युद्ध विराम होना चाहिए.

रूस के राष्‍ट्रपति व्‍लादिमीर पुतिन के बयान को लेकर जेलेंस्‍की ने कहा, "सकारात्मक संकेत है कि रूस ने आखिरकार युद्ध को समाप्त करने पर विचार करना शुरू कर दिया है. दुनिया लंबे समय से इसका इंतजार कर रही थी और किसी भी युद्ध को वास्तव में समाप्त करने का सबसे पहला कदम सीजफायर है."

It is a positive sign that the Russians have finally begun to consider ending the war. The entire world has been waiting for this for a very long time. And the very first step in truly ending any war is a ceasefire.



