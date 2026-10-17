बांग्लादेश के रिसार्ट में लगी आग, बच्चों समेत 10 जिंदा जले

दक्षिण-पूर्वी बांग्लादेश के कॉक्स बाजार जिले में स्थित एक बीच रिसॉर्ट में भीषण आग लगने से 10 लोगों की मौत हो गई, जबकि चार अन्य घायल हो गए. हादसा इनानी इलाके में स्थित तुपटप रेस्टो एंड रिजॉर्ट में हुआ, जो घरेलू पर्यटकों के बीच लोकप्रिय पर्यटन स्थल बताया जाता है. यह रिजॉर्ट बंगाल की खाड़ी के नजदीक स्थित है.

अग्निशमन और नागरिक सुरक्षा विभाग के उप सहायक निदेशक सैयद मोहम्मद मोर्शेद हुसैन के मुताबिक, आग सुबह के समय लगी और देखते ही देखते तीन मंजिला लकड़ी के रिसॉर्ट में फैल गई. आग इतनी तेजी से फैली कि कई लोगों को संभलने का मौका नहीं मिला. हादसे में 10 लोगों की जान चली गई, जबकि चार लोग घायल हुए हैं. मृतकों में बच्चे भी शामिल बताए गए हैं, हालांकि उनके बारे में अधिक जानकारी सामने नहीं आई है.

घटना के बाद इलाके में अफरा-तफरी मच गई. हादसे में घायल हुए लोगों को इलाज के लिए ले जाया गया. फिलहाल आग लगने की वजह स्पष्ट नहीं हो पाई है. अधिकारी आग लगने के कारणों का पता लगाने में जुटे हैं. इस भीषण हादसे ने पर्यटन क्षेत्र में सुरक्षा को लेकर भी चिंता बढ़ा दी है.

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