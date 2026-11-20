राजस्थान के सीकर में बाबा खाटूश्याम के जन्मोत्सव से एक दिन पहले गुरुवार रात एक भोजनालय में आग लग गई. आग लगने की वजह आतिशबाजी और शॉर्ट सर्किट को बताया जा रहा है. दरअसल खाटूश्याम जी में बाबा के जन्मोत्सव पर इस साल आतिशबाजी पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगाया गया है. लेकिन इसके बावजूद लोग आधी रात को छिपकर आतिशबाजी करते रहे. लोग हाथों में पटाखे जलाकर इधर-उधर फेंक रहे थे.

खाटूश्याम मंदिर के पास लगी आग

बताया जा रहा है कि मंदिर के तोरण द्वार के पास 'कला भवन धर्मशाला' के ठीक सामने स्थित नंद भोजनालय में रात करीब 2 बजे शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लग गई. इस घटना से श्याम भक्तों के बीच अफरा-तफरी मच गई. इसकी सूचना तुरंत दमकल विभाग को दी गई. दमकल की गाड़ियां कुछ ही देर में मौके पर पहुंचीं और आग बुझाना शुरू किया.करीब 3 बजे तक आग पर काबू पा लिया गया.

आतिशबाजी के चलते भोजनालय में लगी आग

बता दें कि जिला कलेक्टर आशीष मोदी ने बाबा श्याम के जन्मोत्सव के दौरान आतिशबाजी पर पूरी तरह प्रतिबंध लगाया था, फिर भी लोग रात में छिपकर आतिशबाजी कर रहे थे. बाबा के जन्मोत्सव में लाखों की संख्या में भक्त खाटूजी के दरबार में पहुंच रहे हैं.

आग अगर समय रहते नहीं बुझाई जाती तो कोई बड़ा हादसा हो सकता था.जानकारी के मुताबिक, जिस भोजनालय में आग लगी थी वहां गैस के कुछ सिलेंडर भी रखे हुए थे.आग अगर वहां तक पहुंच जाती तो बड़ा हादसा हो सकता था.

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