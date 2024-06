12वें बच्चे के पिता बने दुनिया के सबसे अमीर शख्स एलन मस्क! कंपनी की कर्मचारी ने दिया बच्चे को जन्म

ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के अनुसार, दुनिया के सबसे अमीर लोगों की सूची में पहले नंबर पर आने वाले एलन मस्क (Elon Musk) इस साल 12वें बच्चे के पिता बने हैं. इस 12वें बच्चे को उनकी कंपनी न्यूरालिंक की एक कर्मचारी शिवोन जिलिस (Shivon Zilis) ने जन्म दिया है. एलन मस्क और शिवोन जिलिस के पहले से ही जुड़वां बच्चे हैं. इन दोनों का जन्म 2021 में हुआ था. इन बच्चों के नाम को बदलने के लिए एलन ने एक याचिका भी दायर की है. हालांकि, एलन मस्क ने 12वें बच्चे के बारे में सार्वजनिक तौर पर कुछ नहीं कहा है. 27 अप्रैल 2024 को शिवोन जिलिस की एक्स पर अपनी बच्ची के साथ खेलते हुए वीडियो शेयर की है. इससे पता चलता है कि उन्हें बच्चों से कितना प्यार है.

When you're Azure, everything is a climbing wall… pic.twitter.com/poiycA7wO7 — Shivon Zilis (@shivon) April 26, 2024

12 बच्चों की मां कौन?

मस्क के 11 बच्चे सार्वजनिक रूप से बताए जाते हैं. इनमें पांच उनकी पहली पत्नी लेखक जस्टिन मस्क के साथ हैं. तीन संगीतकार ग्रिम्स के साथ और तीन जिलिस के साथ. एक बार एलन मस्क ने कहा था कि दुनिया कम जनसंख्या संकट का सामना कर रही है और उच्च बुद्धि वाले लोगों को ज्यादा प्रजनन करना चाहिए. जिलिस ने कहा है कि मस्क ने उन्हें बच्चे पैदा करने के लिए प्रोत्साहित किया और बाद में शुक्राणु दाता (Sperm Donor) बनने की पेशकश की. लेखक वाल्टर इसाकसन की जीवनी "एलन मस्क" में जिलिस को यह कहते हुए उद्धृत किया गया है, "मैं संभवतः उन जिन्स (genes) के बारे में नहीं सोच सकती, जो मैं अपने बच्चों के लिए पसंद करूंगी." वह मस्क के साथ अपने बच्चों की वीडियो और फोटो भी एक्स पर शेयर करती हैं,

Hard to hear, but:

“What does that say?”

“What does that say… Tesla!”

“That's right” pic.twitter.com/Z8uua7paK0 — Shivon Zilis (@shivon) May 28, 2024

प्रजनन संकट से हैं चिंतित

एलन ने 2021 में कहा था, "अगर लोगों के अधिक बच्चे नहीं होंगे, तो सभ्यता नष्ट हो जाएगी. मेरे शब्दों पर गौर करें." उसी साल जिलिस के साथ उन्हें जुड़वां बच्चे हुए थे. वह लगातार प्रजनन संकट को लेकर चिंतित रहते हैं. 2022 में भी उन्होंने एक पोस्ट किया था. 20 जून 2024 को भी उन्होंने एक चार्ट पोस्ट किया और दावा किया गया है कि यूरोप "प्रजनन संकट" से पीड़ित है. इसमें कहा गया है कि "सभ्यता एक धमाके के साथ या एक झटके के साथ (वयस्क डायपर में) समाप्त हो सकती है."

Civilization may end with a bang or with a whimper (in adult diapers) https://t.co/VwK8Sl95qJ — Elon Musk (@elonmusk) June 20, 2024



वॉल स्ट्रीट जर्नल की हालिया रिपोर्ट में दावा किया गया है कि 2013 में स्पेसएक्स से इस्तीफा देने वाली एक महिला ने आरोप लगाया था कि मस्क ने कई मौकों पर उनके साथ बच्चे पैदा करने के लिए कहा था. रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि स्पेसएक्स के सीईओ पर एक इंटर्न सहित अपने दो कर्मचारियों के साथ यौन संबंध बनाने का आरोप है. मस्क ने 2016 में एक फ्लाइट अटेंडेंट को सेक्स के बदले एक घोड़ा खरीद कर देने की पेशकश की थी.

एलन मस्क की दौलत कितनी?

टेस्ला (Tesla) और स्पेसएक्स (SpaceX) के सीईओ और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X के मालिक एलन मस्क फिर से दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति बन गए हैं. ब्लूमबर्ग बिलियनेयर्स इंडेक्स के अनुसार, 19 जून 2024 को एलन मस्क की कुल संपत्ति (Elon Musk Net Worth) 210 अरब डॉलर हो गई है. यह अमेजन के फाउंडर जेफ बेजोस से 3 अरब डॉलर अधिक है.