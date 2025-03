कौन है शरीफुल्ला जिसे अमेरिका को सौंपकर ट्रंप की नजरों में 'शरीफ' बन गया पाकिस्तान?

अमेरिकी राष्ट्रपति के पद पर दोबारा वापसी के बाद डोनाल्ड ट्रंप ने संसद के संयुक्त सत्र को संबोधित किया. युक्रेन-रूस युद्ध, टैरिफ वॉर, भारत... कई ऐसे टॉपिक थे जिसपर पूरी दुनिया जानना चाहती थी कि ट्रंप क्या बोलते हैं. हालांकि इन सबके बीच पाकिस्तान ने वाइल्ड कार्ड एंट्री मारी. ट्रंप ने पाकिस्तान को शुक्रिया कहा. सवाल है क्यों? पाकिस्तान ने ऐसा क्या कर दिया कि ट्रंप को संसद के अंदर उसकी तारीफ करनी पड़ी. वैसे इसमें बहुत पॉजिटिव न्यूज खोजने की जरूरत नहीं है. जवाब आतंकवाद में ही छिपा है.

2021 में अफगानिस्तान से अमेरिका की वापसी के दौरान एक आत्मघाती आतंकी हमले में अमेरिका के 13 जवानों की मौत हो गई. अब इस हमले के लिए जिम्मेदार आरोपी आतंकी को पाकिस्तान की मदद से गिरफ्तार कर लिया गया है. अब वह न्याय का सामना करने के लिए अमेरिका जा रहा है. CNN ने व्हाइट हाउस के एक अधिकारी के हवाले से मंगलवार, 4 मार्च को रिपोर्ट छापी थी कि यह आतंकी मोहम्मद शरीफुल्ला जो ISIS का सीनियर कमांडर है और कथित तौर पर इस हमले की योजना में शामिल था.

BREAKING: As President Trump just announced, I can report that tonight the FBI, DOJ, and CIA have extradited one of the terrorists responsible for the murder of the 13 American soldiers at Abbey Gate during the disastrous Afghanistan withdrawal.



One step closer to justice for…