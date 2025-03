'THE FIGHT HOUSE'... ट्रंप-जेलेस्की की लड़ाई दुनिया के अखबारों में कैसी छाई, देखिए

अमेरिका के राष्‍ट्रपति डोनालड ट्रंप और यूक्रेन के राष्‍ट्रपति लोदिमीर जेलेंस्की के बीच हुई 'फाइट' की खबर दुनियाभर के अखबारों में छाई हुई है. दुनियाभर के अखबरों की सबसे बड़ी खबर आज यही है. सभी अखबारों ने इसे फ्रंट पेज पर छापा है. किसी ने इसे 'द फाइट हादस', तो किसी ने 'मेल्‍टडाउन इन ओवल ऑफिस' कहा है. अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की के बीच ओवल ऑफिस में जो हुआ, उसे दुनिया ने देखा. नोक-झोंक के बाद से शांति समझौता खटाई में पड़ गया है.

ओवल ऑफिस में शोर भरा मैच

वीकेंड द आई पेपर (Weekend- The I Paper) ने ट्रंप और जेलेंस्‍की की बहस की खबर को पहले पेज की लीड छापा है. खबर की हेडलाइन है- Shouting Match in Oval Office: Trump tries to Humiliate Zelensky Live on TV यानि ओवल ऑफिस में शोर भरा मैच: ट्रंप ने ज़ेलेंस्की को लाइव टीवी के दौरान अपमानित करने की कोशिश की. इस खबर की फोटो में ट्रंप, जेलेंस्‍की की ओर अंगुली उठाए नजर आ रहे हैं. वहीं, जेलेंस्‍की इस मुद्रा में हैं- मैंने क्‍या किया है.

व्‍हाइट हाउस बना, द फाइट हाउस

द सन (The Sun) अखबार ने ट्रंप और जेलेंस्‍की की बहस की खबर को बेहद बड़ी हेडलाइन के साथ छापा है. खबर की हेडलाइन है- Ukraine Hero Ambused- The Fight House) यूक्रेन हीरो पर घात लगाकर हमला किया- ​​द फाइट हाउस. अखबार ने कहने की कोशिश की है कि व्‍हाइट हाउस, फाइट हाउस बन गया है. ऐसा इतिहास में पहले कभी नहीं हुआ, जब दुनिया के सबसे ताकतवर इंसान को उसके ऑफिस में आकर कोई खरी-खोटी सुनाकर चला जाए.

समझौता करो वरना...

दे डेली टेलीग्राफ (The Daliy Telegraph) ने भी ट्रंप और जेलेंस्‍की की फाइट को लीड बनाया है. खबर की हेडलाइन है- Make a Deal of We're Out यानि समझौता करो, नहीं तो हम हो जाएंगे बाहर. ट्रंप चाहते हैं कि यूक्रेन और रूस युद्ध खत्‍म करें और समझौता कर लें. ये समझौता यूक्रेन के खनिज पद्धार्थों के लिए है. लेकिन ट्रंप और जेलेंस्‍की के बीच हुई फाइट के बाद ये समझौता खटाई में पड़ गया है.

ट्रंप ने जेलेंस्‍की को घेरा

एलॉमुंडो (Elomundo) अखबार ने ट्रंप की जेलेंस्‍की पर बरसते हुए फोटो अपने पहले पेज पर लगाई है. साथ ही खबर की हेडलाइन दी है- ट्रंप ने ज़लेंस्की को घेरा और पुतिन को मजबूत किया.

दुनिया को डराने वाला तमाशा

द डेली मेल (The Daily Mail) अखबार ने ट्रंप और जेलेंस्‍की की ओवल हाउस में हुई फाइट को काफी हाई लाइट किया है. इस खबर को पहले पन्‍ने पर छापा गया है और इसकी हेडलाइन है- A Spectacle to Horrify The World यानि दुनिया को भयभीत करने वाला एक तमाशा. खबर में लगी फोटो में ट्रंप चीखते हुए नजर आ रहे हैं और जेलेंस्‍की हैरानी से देख रहे हैं.

विफल रही वार्ता

एफटी वीकेंड (FT वीकेंड) अखबार ने जेलेंस्‍की और ट्रंप की फाइट की खबर को हेडलाइन दिया है- Zelenskyy's White House talks Break down in Blaze of Acrimony... यानि जेलेंस्‍की की व्‍हाइट हाउस में वार्ता विफल रही. खबर की फोटो में ट्रंप कुछ समझाते हुए नजर आ रहे हैं और जेलेंस्‍की अपना हाथ उठाए नजर आ रहे हैं.

नहीं बनी बात

द टाइम्‍स (The Times) अखबार ने अपने पहले पेज पर ट्रंप और जेलेंस्‍की के बीच हुई बहस के दौरान की 4 फोटों अलग-अलग मूड की लगाई हैं. पहली फोटो में जहां ट्रंप और जेलेंस्‍की बहस करते नजर आ रहे हैं. वहीं चौथी फोटो में दोनों एक दूसरे से मुंह फेरे हुए नजर आ रहे हैं. इन फोटोज के नीचे हेडलाइन है- meltdown in ovel office... अखबार बताना चाह रहा है कि ओवल हाउस में समझौते पर पानी फिर गया.

तीसरे विश्व युद्ध के साथ जुआ

द गार्जियन (The Guardian) अखबार ने ट्रंप और जेलेंस्‍की की खबर को हेडलाइन दी है- You Are Gambling With World War Three- Trump. ट्रंप ने बहस के दौरान जेलेंस्‍की को कहा- आप तीसरे विश्व युद्ध के साथ जुआ खेल रहे हैं... ट्रंप के इसी बयान को हेडलाइन बनाया गया है.

बता दें कि अमेरिका के राष्ट्रपति के अधिकारिक कार्यालय ‘ओवल ऑफिस' में शुक्रवार को ट्रंप और अमेरिकी उपराष्ट्रपति जे डी वेंस के साथ अप्रत्याशित जुबानी जंग के बाद जेलेंस्की ‘व्हाइट हाउस' से चले गए. दोनों नेताओं के बीच तीखी बहस और इसके परिणामस्वरूप यूक्रेनी नेता के प्रति उमड़े समर्थन ने यूक्रेन के मुद्दे पर अमेरिका और यूरोप के बीच उभरी गहरी दरार को उजागर कर दिया है.