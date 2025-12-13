ट्रंप का सीजफायर का दावा फुस्स, थाईलैंड ने कंबोडिया पर F-16 से बरसाए बम, समुद्र से भी हमला किया

थाईलैंड और कंबोडिया के बीच जंग जारी है. अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का युद्धविराम का दावा हवा हवाई साबित हुआ है. ट्रंप के युद्धविराम के ऐलान के कुछ ही घंटे बाद थाईलैंड ने एफ-16 से कंबोडिया पर बम गिराए. समुद्र से भी गोलाबारी की. थाईलैंड के प्रधानमंत्री अनुतिन चर्नवीराकुल ने साफ कह दिया है कि जंग नहीं रुकेगी. कंबोडिया ने भी ट्रंप के दावे पर चुप्पी साध ली है.

ट्रंप ने किया था युद्धविराम का ऐलान

थाईलैंड और कंबोडिया के बीच पिछले 6 दिनों से जारी जंग को लेकर ट्रंप ने शुक्रवार को थाईलैंड के प्रधानमंत्री अनुतिन चर्नविराकुल और कंबोडियाई प्रधानमंत्री हुन मानेत से बात की थी और युद्धविराम फिर से लागू करने की घोषणा की थी. ट्रंप ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ‘ट्रुथ सोशल' पर एक पोस्ट में कहा था कि थाईलैंड और कंबोडिया मेरे और मलेशिया के प्रधानमंत्री अनवर इब्राहिम की मदद से हुए मूल शांति समझौते को फिर से लागू करने और फायरिंग रोकने पर सहमत हो गए हैं.

थाईलैंड और कंबोडिया के बीच संघर्ष की वजह से लाखों लोगों को विस्थापित होना पड़ा है. Photo Credit: PTI

थाईलैंड के पीएम बोले, जंग नहीं रुकेगी

हालांकि ट्रंप से बातचीत के बाद थाईलैंड के प्रधानमंत्री अनुतिन ने कहा कि उन्होंने थाईलैंड से युद्ध के कारणों के बारे में बताया था और कहा कि शांति तभी संभव होगी, जब कंबोडिया पहले अपने हमले बंद कर दे. बाद में थाईलैंड के विदेश मंत्रालय ने ट्रंप के इस दावे का साफतौर से खंडन किया कि युद्धविराम हो गया है. कंबोडिया के प्रधानमंत्री हुन मानेत ने भी शनिवार तड़के जारी बयान में युद्धविराम का कोई जिक्र नहीं किया.

F-16 से बमबारी, समुद्री नौकाओं से फायरिंग

कंबोडिया के रक्षा मंत्रालय ने शनिवार को बताया कि थाईलैंड के एफ-16 लड़ाकू विमानों ने शनिवार सुबह हवाई हमले किए. कई गांवों और रिहाइशी इलाकों पर बम गिराए गए. समु्द्री नौकाओं से आर्टिलरी फायरिंग की गई, जिनसे कई होटलों और तटीय इलाकों को नुकसान पहुंचा. हालांकि किसी के हताहत होने की खबर नहीं है.

दोनों देशों के बीच 6 दिन से जारी है जंग

दोनों देशों के बीच 7 दिसंबर को हुई एक झड़प के बाद बड़े पैमाने पर लड़ाई शुरू हो गई है. इस झड़प में थाईलैंड के दो सैनिक घायल हो गए थे. इसके बाद क्षेत्रीय तनाव भड़क गया. जुलाई में भी दोनों देशों के बीच 5 दिन तक संघर्ष चला था, जिसके बाद ट्रंप की पहल पर युद्धविराम हुआ था.

पहले भी ट्रंप ने कराया था संघर्षविराम

ट्रंप के दबाव के चलते मलेशिया ने मध्यस्थता करके जुलाई में युद्धविराम करवाया था. ट्रंप ने धमकी दी थी कि अगर थाईलैंड और कंबोडिया राजी नहीं हुए तो वे व्यापारिक विशेषाधिकारों पर रोक लगा देंगे. इसके बाद अक्टूबर में ट्रंप की मौजूदगी में मलेशिया में हुई क्षेत्रीय बैठक में इस सीजफायर को औपचारिक रूप दिया गया.

युद्ध की वजह से लाखों लोग विस्थापित

पिछले 6 दिन से जारी संघर्ष के चलते सीमा के दोनों तरफ लाखों लोग विस्थापित हो गए हैं. थाईलैंड की सेना ने अपने 11 सैनिकों के मारे जाने की बात स्वीकार की है, जबकि कंबोडियाई सैनिकों में हताहतों की संख्या 165 बताई गई है. कंबोडिया ने सैन्य कर्मियों के हताहतों होने की संख्या का खुलासा नहीं किया है, लेकिन उसने कहा है कि कम से कम 11 नागरिक मारे गए हैं और 76 घायल हुए हैं.